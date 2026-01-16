ÅÅ·â²ò»¶¡Ö¹â»Ô¼óÁê¡×¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤È¸øÌÀ¤Î¡ÖÌî¹ç¡×¤òÀµÌÌ¤«¤éÈãÈ½¤Ç¤¤ë¤«
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2¿Í
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï14Æü¡¢½°±¡²ò»¶¤Î»þ´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£19Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö²ò»¶¤ÎÂçµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¼ê¤Ï¤º¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£³ÆÅÞ¤Î»×ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¹¤ëÁ°¤Î¹â»Ô¼óÁê¡¡¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¡Ö²ò»¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¤Î¤Ï9ÆüÌë¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¿²¼ª¤Ë¿å¤Î¤³¤È¤Ç³Æ¼«¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅØ¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Ë¿´¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤é¤º¤â¤É¤«¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÆÉÇäÊóÆ»¤ÏÃ±¤Ê¤ë´ÑÂ¬µ¤µå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô»á°Ê³°¤Ë¡È²ò»¶·èÃÇ¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾¯¤Ê¤¯³Î¾Ú¤ò»ý¤Æ¤ë¿Í¤â¤Þ¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²ò»¶¤ÎÊý¸þÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Èº£°æ¾°ºÈ
¡¡Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚ¸¶»á¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÊ¢¿´¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¹â»Ô»á¤¬¹Í¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ç¡¢º£°æ»á¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤Ç¼óÁêÈë½ñ´±¤ä¼óÁêÊäº´´±¤òÌ³¤á¡¢°ÂÇÜ»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿2012Ç¯°Ê¹ß¡¢Ï¢ÀïÏ¢¾¡¤ÎÁªµó¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
Áªµó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¿Ê¸ÀÌò
¡Ö¤â¤È¤â¤Èº£°æ»á¤ÎÌò²ó¤ê¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡ÈÁªµó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¿Ê¸ÀÌò¡É¤Ç¡¢º£²ó¤â´ðËÜÅª¤Ëº£°æ»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤Ã¤¿²ò»¶¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¢ÊÖ¤¹¤È¤³¤ì°Ê¾å¤Ë»Ù»ýÎ¨¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ä¼º¸À¤Ç¤âÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¤·¤Ü¤à²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¹â»Ô´±Å¡¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î´ðÈ×¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£°æ»á¤Ï¾ï¤Ëµá¿´ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ë¤â°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯Æ°¤¤¬¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ÏºòÇ¯¤«¤éÌîÅÞ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë·Á¤Ç¸¶È¯¤Ê¤ÉÀ¯ºö¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©Ì±¤¬¼çÆ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤º¡¢¸øÌÀ¤ÏÍÍ»Ò¸«¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£Î©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¡É¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅ¨¼º¤â¤¢¤Ã¤ÆÎ©Ì±¤ÏÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬À¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸«¤»¾ì¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¼«ÅÞ¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Å¸Ë¾¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤Î¾ÅÞ¤¬
¡ÖÎ©Ì±¤Ï¤«¤Ê¤êÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶Àë¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Å¤¤¹ø¤ò¤¢¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤â¤é¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±ÍÍ¤Ë¸øÌÀ¤â26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ¿ÅÞÊë¤é¤·¤«¤éÌîÅÞÀ¸³è¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤Î¼¨¤·Êý¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÞ¾®Ï©¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤âÅ¸Ë¾¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤Î¾ÅÞ¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·ÅÞ·ëÀ®¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î·Á¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²ò»¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2017Ç¯9·î25Æü¤Î¤³¤È¤À¡£Åö»þ¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¾ÃÈñÁýÀÇ¤Î»ÈÅÓÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÆñÆÍÇË¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤ÏÆ±Æü¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¤é¤ÎÂåÉ½½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂçÌîÅÞ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¡ÊÂåÉ½¡§Á°¸¶À¿»Ê»á¡Ë¤Ï´õË¾¤ÎÅÞ¤Ø¤Î¹çÎ®Êý¿Ë¤ò·èÄê¡£ÌîÅÞºÆÊÔ¤ÎÆ°¤¤¬¿Ê¤ß¡¢Èó¼«Ì±ÀªÎÏ·ë½¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¾®ÃÓ»á¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÇÜ»á¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¡¢ÁêÅö¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¾®ÃÓ»á¤¬¼«¿È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¤ò¡ÈÇÓ½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡É¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ºÂ®¤ò¾·¤¡¢¼«¸øÍ¿ÅÞ¤ÏÁªµó¤ËÂç¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
´õË¾¤ÎÅÞ¤Îµ²±
¡¡°ÂÇÜ»á¤Ï¡¢´õË¾¤ÎÅÞ·ëÅÞ¤ò¼õ¤±¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤È¤Î¤Á¤Ë²ó¸Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾®ÃÓ»á¤Î¡ÖÇÓ½ü¡×È¯¸À¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Ì±¿ÊÅÞÆâ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë·ÏµÄ°÷¤Ï»ÞÌî¹¬ÃË»á¤òÃæ¿´¤Ë¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÏÃ¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê´±Å¡Æâ¤Ç¤Ï´íµ¡´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¤Î»þ¤Û¤É¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È²ô¡Ê¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÌîÅÞ¡É¤È¤¤¤¦ÊÉ¤ò±Û¤¨¤ëÆ°¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸øÌÀ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñÉ¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÅöÁª¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ì±¤Î½°±¡µÄ°÷¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¾å¡¢¸øÌÀ¡¦³Ø²ñÉ¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬Î©Ì±·Ï¸õÊä¤Ë°Ü¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ì±·Ï¸õÊä¤ÏÁêÅöÍîÁª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¸øÌÀ¡¦³Ø²ñ¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁªµó¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤¹¤®¤Æ¸½»þÅÀ¤ÇÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Î¡ÈÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡É¡ÈÁªµó¤Î¤¿¤á¤ÎÌî¹ç¡É¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤äÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬ÁªµóÀï¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤Þ¤È¤¦²ÝÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹â»Ô»á¼«¿È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌî¹ç¤Î»ºÊª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º¢¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ¯ºö½¸ÃÄ¤ò·Ð¤ÆÈà½÷¤¬½êÂ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¿·À¸ÅÞ¡¢ÆüËÜ¿·ÅÞ¤Ê¤É¤¬·ë½¸¤·¤¿¿·¿ÊÅÞ¤À¡£¤¢¤Þ¤êÀ¼¹â¤Ëº£²ó¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤òÈãÈ½¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
