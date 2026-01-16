¡ÖÂçÂ¢¾Ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈÖÉÕ¤Ç¤Ï¾å°Ì¡×¡ÖÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ÏDV¤ÇÇËÃ¾¡×¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸
¡¡·ûÀ¯»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡Ê66¡Ë¤â½÷À½é¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬¿³µÄÆþ¤ê¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¼Â¸½¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤·¤Æ¡¢µóÆ°¤Ë¤Ï¤¤¤ä¤¬¾å¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈºËÁê¤Î±¦ÏÓ¡É¤ÎÁÇ´é¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ÷¤ë¡£
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±ÁëÀ¸¤äÂçÂ¢¾Ê¤ÎÆ±´ü¤¬¸ì¤ë¡¢ÊÒ»³»á¤Î¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÅ·ºÍ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Ë¤ÏµìÂçÂ¢¾Ê»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¶²ÎµÈÖÉÕ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Áá¤¤ÏÃ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤¬¡¢²¿»ö¤â¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¿ÊÒ»³Âç¿Ã¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¢¾Ê¤ÎÆ±´ü¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¶²ÎµÈÖÉÕ¤Í¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤â¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸åÇÚ¤ËÁêÅö¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½÷À¤Î´±Î½¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤¤½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡°ìÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°Æ¬É®Æ¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÂ¢¾Ê¤Ï¡¢ÌþÃå¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ý¥¹¥È¤ò¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¡¢1982Ç¯Æþ¾Ê¤ÎÆ±´ü¡¢ÅÄÃæ½¤¡¦Âó¿£Âç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¶âÍ»¤Î¸å¤ËºâÀ¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Íè·î¤«¤é¶ä¹Ô¹ÔÀ¯¤ò¤ä¤ì¤È¤«¤Í¡£Íè¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÌÔÊÙ¶¯¤¹¤ë¡£1½µ´Ö²È¤Ëµ¢¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò¼«Ëý¤¹¤ëÆ±Î½¤¬ÂçÀª¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃËÀ°Ê¾å¤ËÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¿Í°ìÇÜ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Éô²¼¤ÇÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤ë¤ÈÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿82Ç¯ÁÈ¡×
¡¡ÂçÂ¢¾Ê¤Î1´ü¾å¤Ë¡¢¸å¤ËÉûºâÌ³´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÀÐ°æºÚÊæ»Ò»á¤¬¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï1988Ç¯¤Ë½÷À´±Î½¤Ç½é¤ÎÀÇÌ³½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯½ðÄ¹¤ò¶Ð¤á¾å¤²¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤Ç½÷À¤Ç¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤ÏÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ë¼¡¤°2¿ÍÌÜ¤Î½÷À½ðÄ¹¤È¤·¤Æ¹Åç¤ËÉëÇ¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¶µ¼ø¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢Îð¡Ê¤è¤ï¤¤¡Ë30¤ÇÀÇÌ³½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤¬¡¢¹Åç¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ÏÁêÅö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀÇÌ³½ð¤Î¸½¾ì¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½÷À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤¬¥È¥Ã¥×¤ÇÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ðÄ¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¹½¤¨¤òÈà½÷¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÊÒ»³Âç¿Ã¡¢Æ±´ü¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿82Ç¯ÁÈ¡×¤Ê¤ëÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Î»öÌ³Êý¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë»öÌ³¼¡´±¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿Ê¡ÅÄ½ß°ì»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÜ»ï¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¡Ë¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÊóÆ»¤Ç¼Ç¤¡Ê¡Ö¶»¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¡ÖÍ½»»ÄÌ¤Ã¤¿¤éÉâµ¤¤¹¤ë¤«¡×¡Ë¡£¹ñÀÇÄ£Ä¹´±¤À¤Ã¤¿º´ÀîÀë¼÷»á¤â¡¢¿¹Í§³Ø±à¤ò½ä¤ë¸øÊ¸½ñ²þ¤¶¤ó»ö·ï¤Ç¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÍ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢ºâÌ³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¾Ê¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿ÊÒ»³»á¤³¤½¡¢¤³¤ÎÂå¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
Á¤ÅºÍ×°ì»á¤È¤Î·ëº§À¸³è
¡¡ºÇ½é¤Î·ëº§¤Ï1986Ç¯¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¤´Â¸¤¸¡¢Á°ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤Ç¤¢¤ë¡£½°±¡µÄ°÷¤Î¶áÆ£Å´Íº»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¸«¹ç¤¤·ëº§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÎ¥º§¤Ë»ê¤ë¡£
¡Ö·ëº§¤¹¤ëÁ°¡¢¤ª½Ë¤¤¤ò·ó¤Í¤ÆÁ¤Åº¤µ¤ó¤òÆ±´ü²ñ¤Ë¤ª¾·¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÎ¥º§¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¨¡¼¤Ã¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏÃ¯¤âÁ¤Åº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÆ±´ü¡Ë¡¡
¡¡ÂçÂ¢¾Ê¤Î·ãÌ³¤Ë¤è¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸¶°ø¤Ï¡ÖÉ×¤«¤é¤Î²ÈÄíÆâË½ÎÏ¡×¤È¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1990Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿¸½ºß¤ÎÉ×¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡×¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÊÒ»³Î¶ÂÀÏº»á¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤Ä¤»á¤Ï40ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤Þ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢»ÒÊõ¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÆº§¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬ÌëÃæ¤Ë¾ÊÆâ¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ç¥Ñ¥ó¤ò2¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢Ã¶Æá¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÌÂ¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×
¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤â²¦Æ»¤ò¹Ô¤¯Èà½÷¤Ï¡Ö½÷À½é¤Î¼ç·×´±¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤òÆÀ¤¿1Ç¯¸å¤Î2005Ç¯¡¢23Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿ºâÌ³¾Ê¤ò¼¤á¡¢¹ñÀ¯¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¡¢¤Ö¤Ã²õ¤¹¡×
¡¡»þ¤ÎÁíÍý¡¦¾®Àô½ã°ìÏº»á¤Ï¤½¤¦¤Ö¤Á¾å¤²¡¢Í¹À¯Ì±±Ä²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëµÄ°÷¤ò¡Ö¼éµìÇÉ¡×¤È·è¤áÉÕ¤±¡¢Á´¹ñ¤Ë¡È»ÉµÒ¸õÊä¡É¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢ÂçÎÌ¤Î¡Ö¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢ÊÒ»³Âç¿Ã¤â¤½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤ÀÅ²¬7¶è¤«¤é½ÐÇÏ¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ëÆâ¼Â»á¤òÇË¤ê¡¢¿ë¤Ë¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÆ§¤à¡£
¡ÖÂçÂ¢¾Ê¤ò¡ØÀ¯¼£²È¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÆ±´ü¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾ÊÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢Èà½÷¤ÏÍî²¼»±¸õÊä¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¸·¤·¤¤ÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤¹¤«¤éÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®ÀôÁíÍý¤«¤éº©´ê¤µ¤ì¡¢ÌÂ¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÆ±´ü¡Ë
¡¡¸·¤·¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤ï¤º¤«748É¼º¹¤Ç¤ÎÅöÁª¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯·Ð»º¾Ê¤ÎÀ¯Ì³´±¤Ë½¢¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ±¤«¤·²á¤®¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂç¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀÅ²¬7¶è¤ÎÉ¼¤¬¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¤À¤È¡×
¡¡2009Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ï¡È¥É¥ÖÈÄÁªµó¡É¤ËÅ°¤·¤¿¡£¤¢¤Î¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤ÎÅÁÀâ¤Î½¨ºÍ¤¬¡¢¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸å±ç²ñ¤Ê¤É¤Ç¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¾ëÆâ»á¤ËÇÜ°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Ì±¼çÅÞ¸õÊä¤Î¸å¿Ð¤Þ¤ÇÇÒ¤·¤Æ»´ÇÔ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬ÄêÀÊ¤À¤Ã¤¿Âç¿Ã¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¿ÍÀ¸½é¤ÎºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¦¡£
¡¡¤·¤Ð¤·¤ÎÏ²¿Í´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯¡¢º£ÅÙ¤Ï»²±¡ÈæÎã¶è¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¡£Å·Âæ½¡¤Î»Ù±ç¤âÆÀ¤ÆÅÞÆâ¥È¥Ã¥×¤ÇÅöÁª¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»²±¡¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¤ÆºÆÅöÁª¤·¤¿»þ¡¢Æ±´ü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÅÄÃæ¶µ¼ø¤¬½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡Ö½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ØÍîÁª¤·¤¿¤é²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¤Ö¤ê¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ñ¤ËÍè¤¿Æ±´ü°ì¿Í°ì¿Í¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÅ·ºÍ¡×¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¦¤Á¤ÎÎÁÍý¤É¤³¤í¤«¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î°ìÇÕ¤â°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð
¡¡²¿¤Ë¤»¤èÁªµó¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍýÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¡¢¾®ÌîÊÝ½Å»á¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ö»²±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¤µ¤Ä¤¤¬¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤ËÍè¤¿¤Î¡£Ãë»þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂçÀ¼¤Ç¸À¤¦¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤ß¤Ê¤µ¡¼¤ó¡¢¾®Ìî¤¯¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤¤Ç¡¼¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤âÌ¾»É¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤À¤è¡×
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢É¼¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÁªµó¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó¶ìÏ«¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ø¤ï¤¬ÅÞ¤Ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£À¯¼£²È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ç¯¤Î¼è¤êÊý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¡ØÅöÁª¤·¤¿¤é¤³¤³¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È2ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¦¤Á¤ÎÎÁÍý¤É¤³¤í¤«¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î°ìÇÕ¤â°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤½¤¦¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
