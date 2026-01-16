µÞÈ¿Íî¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¸«Á÷¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª2·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á59.19¡Ê-2.83¡¡-4.56%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£¶Ç¯£²·î¸Â¤ÏµÞÈ¿Íî¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ç»¦Ù¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡×¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë½è·º¤Î·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÌÜÀè¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½Å¤·¡£ÊÆ£Î£Â£Ã¤ÎÊóÆ»¤â°µÇ÷Í×°ø¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÔÆ°¤¬¿×Â®¤«¤Ä·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À°ìÊý¡¢ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤é¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¿×Â®¤ÊÊø²õ¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Î£Ù£Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ë¥³¤ä¥«¥¿ー¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥é¥ó¤ò¶¯¤¯Å¨»ë¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤âÊÆ¹ñ¤Ë¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ¶õËÉ±Ò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹¶·âÃæ»ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¹¶·â¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤«¤é£²·î¸Â¤ÏµÞÍî¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¸å¤Ï£µ£¸¡¥£¸£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£
MINKABU PRESS
