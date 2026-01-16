£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡öÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡0.1%
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡öÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê1·î10Æü½µ¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡19.8Ëü¿Í
Í½ÁÛ¡¡21.5Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡20.7Ëü¿Í¡Ê20.8Ëü¿Í¤«¤é½¤Àµ¡Ë
¡ö£Î£ÙÏ¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡7.7
Í½ÁÛ¡¡1.0¡¡Á°²ó¡¡-3.7¡Ê-3.9¤«¤é½¤Àµ¡Ë
¡ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡12.6
Í½ÁÛ¡¡-1.4¡¡Á°²ó¡¡-8.8
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
¡ö²·ÇäÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡-1.8%
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡ÚÈ¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¦ÂæÏÑ¤¬È¾Æ³ÂÎÅê»ñ¤È¿®ÍÑÊÝ¾Ú¤Ë³Æ£²£µ£°£°²¯¥É¥ë¤º¤Ä¤òµò½Ð¡£
¡¦ÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ´ØÀÇ¤ò£±£µ¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤Ø¡£
¡ö¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ
¡¦£²£¶Ç¯¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ï£²¡ó¤ò¾å²ó¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ÏÇ¯Æâ¤ÏÂ³¤¯¤È¸«¹þ¤à¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²áÅÙ¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢°ú¤Äù¤á»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¡£
¡¦Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Ï´ØÀÇ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¡¢°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¸½ºß¤½¤ì¤Û¤É¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ë¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¦À¯ÉÜÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Çー¥¿¤Ï£´·î¤«£µ·î¤Þ¤ÇÏÄ¤à¸«¹þ¤ß¡£
¡¦£Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÇ¦ÂÑ¶¯¤µ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¤Ï
¡¡Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë°ÂÄê¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ö£Í£Õ£Æ£Ç
¡¡»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡Ê£Í£Õ£Æ£Ç¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ö¥íー¥«ー¡¦¥Ç¥£ー¥éーÉôÌç¤¬£Î£ÙÏ¢¶ä¤«¤é¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¡¦¥Ç¥£ー¥éー¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¡¢¹ñºÄÆþ»¥¤òÃ´¤¦¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ö¥Ýー¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÁíºÛ
¡¦¼¡²ó²ñ¹ç¤Ç¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤ËÁ°¸þ¤¡£
¡¦ÃæÎ©¶âÍø¤Ï¸½¹Ô¤è¤ê¤â¤ä¤äÄã¤¤¿å½à¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï·Ú¸º¡£
¡¦Ç¯Æâ¤Ë¾®Éý¤ÊÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£
¡ö¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±
¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£´·î¤ÎË¬Ãæ¤ò·×²èÃæ¡£
¡¦ÂæÏÑ¤Î£Ô£Ó£Í£Ã¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê¹©¾ì¶á¤¯¤Ë¿ôÉ´¥¨ー¥«ー¤ÎÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¡£
¡¦ÊÆ¹ñ¤ËµðÂçÈ¾Æ³ÂÎ¹©¶ÈÃÄÃÏ¤ò·úÀßÍ½Äê¡£
¡¦ÂæÏÑ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥Ã¥×¤ò´ØÀÇ¤Ê¤·¤ÇÍ¢Æþ²ÄÇ½¡£
