¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û·»£²¿Í¤âÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¡¡ÀÅ²¬¥Ö¥ë¡¼¥ì¥ô¥º¤Î¥·¥¢¥ì¡¦¥Þ¥Ò¥Ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡Ä£±£·Æü¥Û¡¼¥àÁêÌÏ¸¶Àï
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó£±Éô¡¦ÀÅ²¬¥Ö¥ë¡¼¥ì¥ô¥º¤Ï£±£·Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÀÅ²¬¡¦¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁêÌÏ¸¶¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥Ã¥«¡¼¤Î¥·¥¢¥ì¡¦¥Þ¥Ò¥Ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬¥ê¥¶¡¼¥ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯£··î¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¹ë½£½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢·»£²¿Í¤â¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Þ¥Ò¥Ê¤Ï¡Ö¥¯¥ï¥Ã¥¬¡¦¥¹¥ß¥¹¤ä¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ô¥¦¥¿¥¦¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹·»¤Î¥¯¥¤¥ó¥È¥ó¤¬ÂóÂç¤«¤é¿À¸ÍÆþ¤ê¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ£Ó£Ç¤Ë½êÂ°¡£¼¡·»¤Î¥Í¥¹¥¿¤Ï²£ÉÍ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÈØÅÄ»Ô¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â¡ÖÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£·£µ¥»¥ó¥Á¡¢£±£±£°¥¥í¤ÎÆÍ¿ÊÎÏ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¡£