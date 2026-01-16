¡Ö¤ª¤»¤Á¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¡ã²óÅú¿ô36,028É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè411²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Ö¤ª¤»¤Á¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
´ðËÜ¤Î°ËÃ£´¬¤
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ¡Ë
Íñ 8¸Ä
¥Ï¥ó¥Ú¥ó(¤Þ¤¿¤ÏÇò¿Èµû¤¹¤ê¿È) 200g
<Ä´Ì£ÎÁ>
¤À¤·½Á Âç¤µ¤¸ 4
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸ 2
º½Åü Âç¤µ¤¸ 5
±ö ¾®¤µ¤¸ 1/2
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170 ¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥¥µ¡¼¤ËÍñ¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ú¥ó¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¥È¥í¥ó¥È¥í¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³ÉÙÂ¤·¡¢ÌÖ¤òÄÌ¤¹¡£
2¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÅ·ÈÄ¡¢¤Þ¤¿¤Ï25cm³Ñ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢1¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ170 ¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤Ç20¡Á25Ê¬¡¢É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¤ß¤Æ²¿¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¿§¤¬Çö¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤ò220 ¡î¤Ë¾å¤²¤ÆÅ·ÈÄ¤ò¾åÃÊ¤ËÆþ¤ì¡¢¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
3¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿ÌÌ¤òµ´¤Þ¤¤¹¤Ë¤Î¤»¡¢²£Êý¸þ¤Ë²¿ËÜ¤«Àõ¤¯ÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´¬¤¡¢ÎØ¥´¥à¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ëÊ¬¤À¤±¤ª¹¥¤ß¤Î¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙº¹¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
