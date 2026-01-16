¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ýー¥º¡ª¡Ö¿¢Â¼Ä¾¸ÊËÁ¸±¾Þ¡×¼õ¾Þ¤ÎÃµ¸¡²È¡¢·ÌÃ«¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤êÁá¤¯Îø¤ËÍî¤Á¤¿!?
À¤³¦ÅªÃµ¸¡²È¤´É×ºÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
1·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃµ¸¡²È¤´É×ºÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¤ÎÉ×¤Ï¿ô¡¹¤Î¸±¤·¤¤·ÌÃ«¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥¥ã¥Ë¥ª¥Ë¥ó¥°¡Ê·ÌÃ«²¼¤ê¡Ë¤ÎÀìÌç²È¡¢ÅÄÃæ¾´¡Ê52¡Ë¤µ¤ó¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢É¸¹â7,000£íµé¤Î»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î¡È°Ëâ¤ÎÃ«¡É¥»¥Æ¥£¥´¥ë¥¸¥å¤ò¿ÍÎà¤Ç½é¤á¤Æ´°Á´Æ§ÇË¡ª ¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Ãµ¸¡²È¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿¢Â¼Ä¾¸ÊËÁ¸±¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎºÊ¤ÏÆ¶·¢Ãµ¸¡²È¡¢ÅÄÃæ²ÂÂå¡Ê44¡Ë¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê³èÈ¯¤À¤Ã¤¿ºÊ¤Ï¡¢30ºÐ²á¤®¤Æ¤«¤é°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç°ì¿ÍÎ¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢Î¥º§¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¡¢¡ÖÆ¶·¢Ãµ¸¡¡×¤¬Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
ÂÎ¸³ÅöÆü¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÊÆ¶·¢¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿¡È²Ð²Ö¤¬»¶¤ë´¶³Ð¡É¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È³Î¿®¤·¤¿ºÊ¡£Ãµ¸¡²È¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊºÊ¤¬¡¢¿ÍÎàÌ¤Æ§¤ÎÃÏ¤òÆ§ÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
½Ð²ñ¤¤¤ÏÉ×¤Î¹Ö½¬²ñ¡ª¡¡ÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë²¿¤¬¡©
¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£2Çñ3Æü¤ÎÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¹Ö½¬¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤¬¡¢ÆÃÎã¤Ç£Ï£Ë¤·¤¿¤Î¤¬¶öÁ³¤Ë¤âºÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¹Ö½¬¸å¡¢Í¼¿©¤ËºÊ¤¬¥¤¥ó¥É¥«¥ìー¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤ª»®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡ª¡×¤ÈÄí¤Ø½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ËÄí¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÍÕ¤ò½àÈ÷¡£Ãµ¸¡²È¤Ë¡ÈÂç»¨ÇÄ¤ÇÌµ¹ü¡É¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤·¤ã¤ì±é½Ð¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨!!
Í¼¿©¤Ç¤ÎÉ×¤ÎÏÃ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£É÷Ï¤¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤ËÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿É×¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ëºÊ¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬Åô¤ë¡¢ËþÅ·¤ÎÀ±¤¤é¤á¤¯ÏªÅ·É÷Ï¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À!!
ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÃÀ¹ÔÆ°¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÌ´¤´¤³¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¡¢É×¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÒôÓÍ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢É×¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¤Ï¤¤¡ª¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤°½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
ËÜÇ½¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿½éÆü¤Ëº®Íá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·ÌÃ«¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Õ¤¿¤ê¡£À±¶õ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍýÀ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¤¤¤«¤Ê¡¢ÃË¤ä¤Ê¤¤¤ä¤í¡×©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Ì¿¤ò·ü¤±¡¢¡ÖÃµ¸¡¡×¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ËÌµÀÕÇ¤¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤ÎÍýÀ¤Ï¡¢Æ±¤¸Åò¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤ÎÈþ¤·¤¤½÷À¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÊø²õ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇºÊ¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¿ÈÊÕÀ°Íý¤Î¤¿¤á¡Ö·ëº§¡×¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹!?
½éÂÐÌÌ¤ÎÆü¤«¤é¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Ìó3¥«·î¡£É×¤Ë¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÄ©Àï¡¢¿ÍÀ×Ì¤Æ§¤ÎÃÏ¡¦¥»¥Æ¥£¥´¥ë¥¸¥å¤ØÎ¹Î©¤ÄÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦º£²ó¤ÎÄ©Àï¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÈÊÕÀ°Íý¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢ºÊ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡¢·ëº§¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×
Ìó1¥«·î¤ËµÚ¤ÖÄ©Àï¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä¡¦¥»¥Æ¥£¥´¥ë¥¸¥å¤ÎÃ«Äì¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Ä¿ÍÎà¤È¤Ê¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢¡Ö¿¢Â¼Ä¾¸ÊËÁ¸±¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÊ¤ò¡¢¼þ°Ï¤Ëº§Ìó¼Ô¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤Ë·ëº§¡£
·ëº§¥Ñー¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤·¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¥³¥Þ¤¬!!
À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤¹ËÁ¸±²È¤¬¡Ö¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊËÁ¸±²È¡×¤À¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿º£²ó¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡£·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»öÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡ÖËÁ¸±²È¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
