¡¡2008Ç¯¡¢¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤Ï¤ë¤Ê°¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡É¤ËÇº¤ß¡¢À¤´Ö¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÊÌ°ãÏÂ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î¶ìÇº¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¥±¥ó¥¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥±¥ó¥¸¤Ï¡¢ÏÂÅÄ°å»Õ¤¬½é¤á¤Æ¼¹Åá¤¹¤ëÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Î1¿ÍÌÜ¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£À¤´Ö¤ÎÈ¿È¯¤äµÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿®Íê¤Èå«¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤òµ¤·¤¿ËÜ¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡¦¿¼Ä®¸øÈþ»Ò¡Ø¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿ー¡§ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Åö»þ¥¿¥Öー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿2¿Í¤Î¼ÂÏÃ¤¬Netflix±Ç²è¤È¤·¤ÆÁÉ¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·À±¡¦Ë¾·î½Õ´õ¡£¼ç¿Í¸ø¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Âºß¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤òºØÆ£¹©¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢Àé¸¶¤»¤¤¤¸¡¢ÃæÂ¼Ãæ¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¡¢MEGUMI¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÖDiamonds¡ã¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ä¡×¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ö²Æ¤ÎÈâ¡×¡Ö¥Á¥§¥êー¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¡ÖSWEET MEMORIES¡×¡¢»³²¼µ×Èþ»Ò¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¡Ö¤¢¤ÎÌ¼¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¡¢TRF¡Ösurvival dAnce ～no no cry more～¡×¡¢°ÉÎ¤¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡×¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¡ÖMy Revolution¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾¾±º°¡Ìï¡Ö¤Í～¤¨¡©¡×¡ÖYeah¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥ê¥Ç¥£¡×¤È¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë12¶Ê¤â¤Î³Ú¶Ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é»³²¼µ×Èþ»Ò¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¥¢¥¤¡ÊË¾·î½Õ´õ¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ³¹¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢³¹Ãæ¤¬¥¢¥¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¥¢¥¤¤òÃæ¿´¤ËÍÙ¤ê¤À¤¹¡¢¹¬¤»¤Ë°î¤ì¤¿¥·ー¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤â¤¢¤ë akane¡£akane¤ÏËÜºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥¤¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤µ¤¬±®¤¨¤ë¥á¥¤¥ó¥ー¥¢ー¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë