³ô¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤¬¡Ö³ô¤òÇã¤¦Á°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë1¤Ä¤Î¿ô»ú¡×
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤Î¡Ø³ô¥È¥ì ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢60Âê¤Î¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶ÈÀÓ¤äºâÌ³¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Îò25Ç¯¡¢2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆTOPIX¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¹¥¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
Çä¾å¤äÍø±×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡×¤âÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
¡¡´ë¶È¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î³ô¤ò¡ÖÇã¤¦¤Ù¤¤«¡×¡ÖÇä¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ»±×·×»»½ñ¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼·×»»½ñ¤Ï¡¢Î¾Êý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼ÂÂÖ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡Ê¡Ø³ô¥È¥ì ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊÔ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤ÎÁý¸º¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤òÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¶ÈÀÓ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¸½¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¶â¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤À¤±¸«¤ë¡§±Ä¶ÈCF¡¦Åê»ñCF¡¦¥Õ¥ê¡¼CF
¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¸½¶â¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦±Ä¶ÈCF¡§ËÜ¶È¤ÇÁý¸º¤¹¤ë¸½¶â
¡¦Åê»ñCF¡§Åê»ñ¤ÇÁý¸º¤¹¤ë¸½¶â¡ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤É¤Ç¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¢½êÍ¤¹¤ë»ñ»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¥×¥é¥¹¡Ë
¡¦¥Õ¥ê¡¼CF¡á±Ä¶ÈCF¡ÜÅê»ñCF
¡¡¥Õ¥ê¡¼CF¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¸½¶â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ç¡Ö·Ð±ÄÀïÎ¬¡×¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤«¤é²¿¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼¡¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ±Ä¶ÈCF¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÅê»ñCF¤¬·ÑÂ³
¢ ±Ä¶ÈCF¤Ï3Ç¯´Ö¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤
£ ¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥ê¡¼CF¤ÏÀÖ»ú
¡¡3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅê»ñCF¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ö¶È¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À®Ä¹»Ö¸þ¤Î²ñ¼Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶ÈCF¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ý±×¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¸í»»¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¸«¹þ¤ß¤¬³°¤ì¤Æ¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤«¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤«¤é²ñ¼Ò¤Î¼ÂÂÖ¤òÁÛÁü¤¹¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦1¤ÄÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ±Ä¶ÈCF¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¥×¥é¥¹¤ËÅ¾´¹
¢ 3Ç¯´ÖÂ³¤±¤ÆÅê»ñCF¤Ï¥×¥é¥¹
£ ¥Õ¥ê¡¼CF¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¥×¥é¥¹¤Ë
¡¡Åê»ñCF¤¬¥×¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ»º¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶È¤Î²Ô¤°ÎÏ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¹½Â¤²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ¶È¤Î¼ý±×²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë