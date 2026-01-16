´Ú¹ñÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤âÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¥½¥¦¥ë»Ô¥Ð¥¹¡Ö½à¸ø±ÄÀ©¡×¸«Ä¾¤·ÏÀÊ®½Ð¡¡Ìµ´ü¸Â¥¹¥È¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Î¸Â³¦
Á´¹ñ¼«Æ°¼ÖÏ«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢ÌÁ¡¦¥½¥¦¥ë»Ô¥Ð¥¹Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ê¥Ð¥¹Ï«ÁÈ¡Ë¤È¥½¥¦¥ë»Ô¥Ð¥¹±¿Á÷»ö¶ÈÁÈ¹ç¡Ê¥½¥¦¥ë»Ô¥Ð¥¹ÁÈ¹ç¡Ë¤ÎÂÐÎ©¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¥Ð¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬¡¢3Æü¤Ç½ª·ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¥º§ÁÊ¾Ù¤ËÀäË¾¤·¤¿68ºÐÃË¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃÏ²¼Å´¼ÖÆâ¤ÇÊü²Ð¡Ä¾×·â¤ÎÈÈ¹Ô¸½¾ì
²áµîºÇÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤Àº£²ó¤Î¥¹¥È»öÂÖ¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯³¦¤ä»ÔÌ±¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¡Ö½à¸ø±ÄÀ©¤òÁ´ÌÌÅª¤ËºÆ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î15Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊýÏ«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹Ï«ÁÈ¤È¥½¥¦¥ë»Ô¥Ð¥¹ÁÈ¹ç¤ÎÄÂ¶â¡¦ÃÄÂÎ¶¨Ìó¡ÊÄÂÃÄ¶¨¡Ë¸ò¾Ä¤ÏÁ°ÆüÌë¡¢·àÅª¤ËÂÅ·ë¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïÄÂ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤äÄÂ¾å¤²°Æ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¡¢Ï«ÁÈ¤¬Ìµ´ü¸Â¥¹¥È¥é¥¤¥¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü¸å¤Î¤³¤È¤À¡£
¹ç°Õ°Æ¤¬Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¹Ï«ÁÈ¤Ï13Æü¤«¤é»Ï¤á¤¿Áí¥¹¥È¤ò2Æü¤ÇÅ±²ó¤·¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°4»þ¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÄÌ¾ï±¿¹Ô¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
±¿¹Ô¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áµîºÇÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢Ï«ÁÈÂ¦¤â°ÛÎã¤Î°ä´¸É½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¹Ï«ÁÈ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥à¥´¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¸ò¾ÄÂÅ·ëÄ¾¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥½¥¦¥ë»ÔÌ±¤¬¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼¡´ü¥½¥¦¥ë»ÔÄ¹¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¥Î¶èÄ£Ä¹¤Ï¡¢½à¸ø±ÄÀ©¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¼çÄ¥¤·»Ï¤á¤¿¡£
¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¥Ð¥¹¤Î½à¸ø±ÄÀ©¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¥½¥¦¥ë»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿ÍûÌÀÇî¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ð¥¯¡Ë¼çÆ³¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢¥Ð¥¹Ï©Àþ¸¢¤ä±¿¹Ô´ÉÍý¤Ê¤É¤Ï¥½¥¦¥ë»Ô¤¬Ã´¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ð¥¹±¿¹Ô¤ÏÌ±´Ö¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥¹±¿Á÷¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¼ýÆþ¤Ï»ö¶È¼Ô¤È¼«¼£ÂÎ¤¬¶¦Æ±¤Ç´ÉÍý¤·¡¢ÀÖ»ú¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬ºâÀ¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Êý¼°¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥ó¶èÄ¹¤ÏÁ°Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Öº£²ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ï¡¢¸ø¶¦¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÌ±´Ö¤Î¸úÎ¨À¤Î´Ö¤Ç¶Ñ¹Õ¤ò¼º¤Ã¤¿¸½¹Ô½à¸ø±ÄÀ©¤Î¹½Â¤Åª¸Â³¦¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¨¤¹Åµ·¿Åª¤Ê»öÎã¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö64¤Î»ÔÆâ¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Î±¿Á÷ÀÖ»ú¤¬¡¢ºÇ¶á5Ç¯´Ö¡¢ËèÇ¯¤ª¤è¤½5000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó539²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÇÈ¯À¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¤¬±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ë»Ù±ç¤·¤¿¶â³Û¤Ï4575²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó494²¯±ß¡¿¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¡Ê4000²¯¥¦¥©¥ó¡áÌó431²¯±ß¡Ë¤è¤ê10¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê´ü¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï8915²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó962²¯±ß¡Ë¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢2022Ç¯¤Ï8114²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó876²¯±ß¡Ë¡¢2021Ç¯¤Ï4561²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó492²¯±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯¿ôÀé²¯¥¦¥©¥ó¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¶èÄ¹¤Ï¡¢½à¸ø±ÄÀ©¤«¤éÃ¦¤·¡¢Ì±±ÄÀ©¤È¸ø±ÄÀ©¤ò¶èÊ¬¤¹¤ë¡ÖÆó¸µ²½¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤äÏ©Àþ¤ÎÆÃÀ¤È¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ì±±ÄÀ©¤È¸ø±ÄÀ©¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¶èÊ¬¤¹¤ëÆó¸µ²½¥â¥Ç¥ë¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤»þÅÀ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö½à¸ø±ÄÀ©¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ë¥Ð¥¹¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡ËÏ©Àþ¤ò³ÈÂç¤·¡¢´ûÂ¸Ï©Àþ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¤Ï¸ø¶¦¥Ð¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´ðËÜÅª¤Ê°ÜÆ°¸¢¤òÊÝ¾ã¤¹¤ëÊý¼°¤À¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑÀµµÁ¼ÂÁ©»ÔÌ±Ï¢¹ç¡Ê·Ð¼ÂÏ¢¡Ë¤â¡¢½à¸ø±ÄÀ©¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
·Ð¼ÂÏ¢¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÎÁ¶â¤ÈÀÇ¶â¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë½à¸ø±ÄÀ©ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î°ÜÆ°¸¢¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ö¼Â¾å¡¢¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¸½¼Â¤Ï·è¤·¤ÆÀµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÏ«»ÈÊ¶Áè¤òÄ¶¤¨¡¢À©ÅÙ¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤ê¹ÔÀ¯¤ÎÀÕÇ¤Êü´þ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ù±çÊý¼°¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¡¢Ï«»È¤È¥½¥¦¥ë»Ô¤¬¶¦Æ±¤ÇÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¹½Â¤¤ËÅ¾´¹¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´À¡¢Äê»þÀ¡¢º®»¨ÅÙ¡¢¼ûÍ×ÂÐ±þ¡¢¶ì¾ð²þÁ±¤Ê¤É¤òÀ®²Ì»ØÉ¸¤È¤·¡¢À®²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ù±ç¤¬ÊÑ¤ï¤ëÏ¢Æ°ÂÎ·Ï¤òÄ¾¤Á¤ËÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºâÀ¯»Ù±ç¤ò¸º¤é¤¹Êý¼°¤Ç¤Î½à¸ø±ÄÀ©¤ÎÁ´ÌÌ²þÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï«»ÈÁÐÊý¤È¤â¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤Ç¤¢¤ë¥½¥¦¥ë»Ô¥Ð¥¹ÁÈ¹ç¤Ï¡Ö·Êµ¤¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¥½¥¦¥ë»Ô¤ÎÀÇ¼ý¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¶âµ¬ÌÏ¤¬¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ù½Ð¤·¤¿¼ÂÈñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¸½¾Ý¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥½¥¦¥ë»Ô¤È½½Ê¬¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë²áÄø¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£»ÔÌ±¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¸¶Â§¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¶¨µÄ¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Ï«ÁÈÂ¦¤Ï¡ÖºâÀ¯»Ù±ç¤ò¡Ø»öÁ°³ÎÄêÀ©¡Ù¤Ê¤É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½Ì¾®¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ý±×¤Î½Ð¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ä¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ÏÇÑÀþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÑ¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÌ±¤Î¸ø¶¦¸òÄÌÍøÍÑ¸¢¤Ï½Ì¾®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö½à¸ø±ÄÀ©¤Î²þÊÔ¤Ï»ÔÌ±¤Î°ÜÆ°¸¢¤ÈÀ¸Â¸¸¢¤ËÄ¾ÀÜÅª¤«¤Ä¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤±¤Ë¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¥Ð¥¹Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ä¸½¾ì¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Î»²²Ã¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿µ¡¹½¤Ç½Ï¹Í¤·¡¢µÄÏÀ¤·¤¿¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
