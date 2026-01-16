¡ÖËÜÊª¤ÎCF¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¢·¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ºòµ¨33È¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¶ì¸À¡ÖÍ¥¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢³Ú¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡£±Ç¯Á°¤Ë¸Å¶¶µü¸è¤¬µî¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¾ï¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Êä¶¯¤ÎÉ¬Í×À¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤éCF¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸ø¼°Àï¤Ç33ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Û¤ÉÇúÈ¯¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë²þ¤á¤ÆÊä¶¯¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë»³ÅÄ¿·¤ä¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬ËþÂ¤¹¤ëÊä¶¯¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£·ë¶É¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÂàÇ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ£²ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±·î14Æü¤Î¥Õ¥©¥ë¥«¡¼¥¯Àï¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ë¥°¥ì¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±¡Ý£°¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤Ï¡¢£¹ÈÖ¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬É¬Í×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ê¥ó¥º¤Ï¡ØBBC Scotland¡Ù¤Ç¡ÖËÜ¿¦¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥ÉÉÔºß¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¼ý¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥¨¥À¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÎ¢¤ËÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤À¡£Èà¤ÈÏ¢·¸¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈà¤ÏÁ°Àþ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ì¤ÐËÜÊª¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¡¢£³¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢³Ú¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¼çÆ³¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬¤Á¤°¤Ï¤°¤·¡¢¶áÇ¯¤Î²«¶â´ü¤Î¶¯¤µ¤¬¸¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¤³¤ÎÅß¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï¼þ°Ï¤¬µá¤á¤ëÊä¶¯¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ÜÀÒ¤Î¤¦¤ï¤µ¤âÀä¤¨¤Ê¤¤Á°ÅÄ¤Îµî½¢¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃíÌÜ¤À¡£
