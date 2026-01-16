¡ÖWÇÕ¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×¥¢¥Õ¥ê¥¢ºÇ¶¯·³ÃÄ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡ÈWÇÕÉÔ»²²Ã¹ñ¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÃØ³¡ª¡ÖÍ½ÁªÇÔÂà¤·¤Æ¤ë¤ÎÆæ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç²¿¸Î½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬³«ºÅ¹ñ¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÂÐÀï¡£±äÄ¹Àï¤ò´Þ¤à120Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ£°¡Ý£°¡¢¤½¤Î¸å¤ÎPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¼«Ëý¤Î¹¶·âÎÏ¤òÉð´ï¤Ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥¢¥È¥Ã¥×¡Ê11°Ì¡Ë¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¶¯¤¯¤Í¡©¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÇWÇÕ¤Ê¤¤¤ÏÁð¡×
¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÀï¤¨¤Æ¡¢¸µ¡¹¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¶¯¤ÈÌ¾¹â¤¤¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬Í½ÁªÇÔÂà¤·¤Æ¤ë¤ÎÆæ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ´»Ò°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×
¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç²¿¸ÎWÇÕ¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À...¤À¤Ã¤Æ¤É¤¦¸«¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤«¤½¤ì°Ê¾å¤À¤í¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇWÇÕ½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«£÷¡×
¡ÖWÇÕ½Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ²á¤®¤ë¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×
¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤è¤ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢WÇÕ¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬½Ð¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿Î¾¹ñ¤Î»àÆ®¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×
