¡ÚËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ûº´Æ£ÆóÏ¯¡¡Ä¹¤¼¤ê¤Õ¤Ç¡ÈÌò¼Ôº²¡É¤Ë²Ð¡¡¡Ö¤à¤·¤í³Ð¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ½õ±éÇÐÍ¥¾Þ¡¡¡ÖÇúÃÆ¡×
¡¡¡ÖÇúÃÆ¡×¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î²ø±é¤ò¸«¤»¤¿º´Æ£ÆóÏ¯¡Ê56¡Ë¤¬½õ±éÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ³ØÀ¸°ÊÍè41Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ¬¤ò´Ý¤á¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡ØÇúÃÆ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë½Ð¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£
¡¡±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¯¤³¤ëÏ¢Â³ÇúÇË¤ÎÈ¯À¸¤òÍ½¸À¤¹¤ëÃæÇ¯ÃË¡£Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤ÈÇöµ¤Ì£°¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Ï¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÎÂçÈ¾¤¬¼èÄ´¼¼¤ÎÃæ¡£ÆÈÆÃ¤Î¼ê¤Ö¤ê¤äÍÞÍÈ¤Î·ã¤·¤¤¸ì¤ê¸ý¤Ç¡¢»³ÅÄÍµµ®¡Ê35¡Ë¤é¤¬±é¤¸¤ë·º»ö¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡£90ÉÃ¤Ë¤âµÚ¤ÖÄ¹¤¼¤ê¤Õ¤â¤¢¤ê¡ÖÁ´¤Æ³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤à¤·¤í³Ð¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤»¤ê¤Õ¤òÂ¾¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¸À¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµÓËÜ¤¬Ìò¼Ôº²¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Á¡¢5·î¤Ë¤ÏµÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÌ¾Ìµ¤·¡×¡Ê´ÆÆÄ¾ëÄê½¨É×¡Ë¤¬¸ø³«Í½Äê¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«µÓËÜ¾Þ¤âÄº¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡£¤¼¤Ò¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡£½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éµ¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ê±öÌî¡¡ÍÚ¼÷¡Ë