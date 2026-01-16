¡ÚËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÛÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¸¥¿È¤Î·ë¾½¡×¡¡ÉÔ°Â¤È³Ð¸ç¤ÎÎÏºî
¡¡¡þ´ÆÆÄ¾Þ¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¼«¤é¤Î´ÆÆÄ¾Þ¤ò´Þ¤à7´§¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÉô½ð¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸¥¿È¤Î·ë¾½¡£Á´ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤á¤é¤ì¤¿¡£°áÁõ¤È¥á¡¼¥¯ÉôÌç¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡×¤ÈËÜ²»¤â¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö°¿Í¡×¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅÜ¤ê¡×¡Ê16Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯µÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¾®Àâ¤Î±Ç²è²½¡£Ìó3Ç¯´Ö¡¢µÈÅÄ»á¤¬¼«¤é¹õ°á¤òÃå¤Æ²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç½ñ¤¾å¤²¤¿ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ëºî¤À¡£¤â¤È¤â¤È´ÆÆÄ¼«¿È¤¬½÷·Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É¤Î°ìËÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±Ç²èÇÐÍ¥¤¬²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÊª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÈÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤â¾Ã¤·Èô¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤ª¥í¥ó¥°¥é¥óÃæ¡£¼Â¼Ì¤Î¶½¼ýµÏ¿¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ200²¯±ß¤âÌÜÁ°¤À¡£2»þ´Ö55Ê¬¤ÎÂçºî¡£¡ÖÃ¯¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÄ¹¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬²¿¤è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢·à¾ì¤ËµÒÂ¤òÌá¤·¤¿¸ùÀÓ¤âÂç¤¤¤¡£¡Êº´Æ£¡¡²í¾¼¡Ë