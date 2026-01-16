Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢NCTÃæËÜÍªÂÀ¤é¤Î¸ÄÀßÚÎö¡ª±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥¹¥¥ë²ò¶Ø
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¡Ê3·î6Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Áー¥à¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»¦¤·²°¡õ¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
Ç¯Îð¤âÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¡ã¸É¹â¤Î¥×¥í¤Î»¦¤·²°¤¿¤Á¡ä¤¬¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¡¦ËÜ¾ò²ñ¤Î¥¯¥»¼Ô¿ÆÊ¬¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤ë¥À¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤Î°Å»¦¤ò¤â¤¯¤í¤ß¡¢¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¡£
¸ÄÀË¤«¤Ê5¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡É¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÍ¥¤·¤¤Êä½õ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÅÁÀâ¤Î¸µ»¦¤·²°¡¦¥À¥¤¥ä¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¡Ë¡¢º£²ó¤ÎÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤Ë»¦¤·²°¤¿¤Á¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤ÇÉ÷´ÖÁÈ¤Î¥Ê¥ó¥Ðー2¡¦·§¾ë¡ÊÄÇÌ¾µËÊ¿¡Ë¡¢²áµî¤Ë¤¢¤ë½ý¤òÉé¤¤·²¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¦¥¯ー¥ë¤Ê»¦¤·²°¡¦¶ÍÀ¸¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¡¢Æ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤ê¤ä¤¹¤¤À³Ê¤À¤¬¿Í¾ð¿¼¤¤»¦¤·²°¡¦¥·¥ó¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¡¢·§¾ë¤È¤Ï·»ÄïÊ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÃç¤À¤¬º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µÉðÆ®ÇÉ¡¦Â¼±«¡Ê¾®Âô¿Î»Ö¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿5¿Í¤¬½¸·ë¡£
º£²ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡¢»¦¤·²°¡õ¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤âÈ½ÌÀ¡£²áµî¤Ë¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ê!?¡Ë¤È¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿5¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¥ëー¥Ä¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»¦¤·²°¥¹¥¥ë¤È¤·¤ÆÆóÃú·ý½Æ¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¥â¥À¥ó¥Ð¥ì¥¨¤ò¤â¤Ä¥À¥¤¥ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·§¾ë¤Ï¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÍð¤ì·â¤Á¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¥À¥ó¥¹¡¢¶ÍÀ¸¤ÏÃ»½Æ¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¡¢¥·¥ó¤ÏÆ¬ÆÍ¤¡¢¥Õ¥©ー¥¯¥À¥ó¥¹¡¢Â¼±«¤Ï´Áµ¤¡¢ËßÍÙ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ÄÀßÚÎö¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¥¹¥¥ë¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£Âè46²ó¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¥Ý¥ë¥È¤Ç2·î27Æü～3·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦»°Âç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØÂè46²ó¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¦¥£ー¥¯¡ÊDIRECTORS WEEK OFFICIAL SECTION¡Ë¡×Ä¹ÊÔ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¡£3·î6Æü¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤òÄ¾Á°¤ËÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤¬±©¤Ð¤¿¤¯¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ÆâÅÄ±Ñ¼£
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë
ÄÇÌ¾µËÊ¿¡¡ÃæËÜÍªÂÀ¡ÊNCT¡Ë¡¡ÀÄÌøæÆ¡¡¾®Âô¿Î»Ö
±©³Ú¡¡Á°ÅÄ°¡µ¨¡¡Ê¿Àî·ë·î¡¿ÌðÅç·ò°ì¡¡Ï»Ê¿Ä¾À¯
ÀÐ¶¶Ï¡»Ê
¼çÂê²Î¡§Snow Man¡Ö¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×
ÇÛµë¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
(C)2026¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡×¥Õ¥£¥ë¥à¥Ñー¥È¥Êー¥º
