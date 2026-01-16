¡ÖTHE SECOND¡×¤Ë»Ë¾åºÇÂ¿152ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡ª½é½Ð¾ì¤Ï¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¤é
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï16Æü¡¢·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ÖTHE¡¡SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2026¡×¤ËÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë152ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´û¤Ë»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Âè1²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¢Âè2²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡¢Âè3²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î°Ï¸ë¾´ý¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤«¤é·è¾¡Àï¤Ø¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤êµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖTHE SECOND¡×»Ë¾åÍ£°ì¡¢Âè1²óÂç²ñ¤«¤éÂè3²óÂç²ñ¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ½ª·èÀï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×½Ð¾ì¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×½é¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢µÈÅÄ¤¿¤Á¤éÎòÂå¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î½é½Ð¾ì¤Ï¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢19¡Á21Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖM-1¡×·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯6·î¡È¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡É¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖM-1¡×¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹õÂÓ¡¢22Ç¯¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤¤¤Ì¡¢¡È²øÃÌ·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Î¥Ç¥Ë¥¹¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡½éÀï¤È¤Ê¤ë¡ÖÁª¹Í²ñ¡×¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÁª¹Í²ñ¡×¤¬2·î13¡¢14¡¢15Æü¤Ë½ÂÃ«¡¦CBGK¥·¥Ö¥²¥!!¤Ç¡¢¡ÖÂçºåÁª¹Í²ñ¡×¤¬2·î27¡¢28Æü¤ËÆñÇÈ¡¦YES¡¡THEATER¤Ç³«ºÅ¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Çº£Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ÉÁÈ¤È¡¢Áª¹Í²ñ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿32ÁÈ¤¬ËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¿Ê¤à¡£32ÁÈ¤«¤é16ÁÈ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¡Ö³«ËëÀï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸32¢ª16¡×¤¬3·î¤Ë¡¢16ÁÈ¤«¤é8ÁÈ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸16¢ª8¡×¤¬4·î¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¡·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿8ÁÈ¤¬¡¢º£Ç¯5·î¡¢Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥àÀ¸ÊüÁ÷¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëºÇ½ª·èÀï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£