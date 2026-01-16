Æü·Ð225ÀèÊª¡§16ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á180±ß°Â¡¢5Ëü4020±ß
¡¡16Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ180±ß°Â¤Î5Ëü4020±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü4110.5±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï90.5±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï8972Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3652¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ20¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ16.98¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54020¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡¡¡8972
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-200¡¡¡¡¡¡176632
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3652¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 17171
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32895¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-175¡¡¡¡¡¡¡¡1114
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 718¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡ 957
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3652¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ20¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ16.98¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54020¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡¡¡8972
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-200¡¡¡¡¡¡176632
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3652¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 17171
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32895¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-175¡¡¡¡¡¡¡¡1114
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 718¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡ 957
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹