¡ÚËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÛµÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¡¡Ç°´ê¡ÈÅû°æ¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤ÇÄº¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÃÆ¤ß¡×¼ç±é¡¦Ä¹ÄÍ¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡¡þÆüËÜ±Ç²èÂç¾Þ¡¡¡ÖÅ¨¡×
¡¡Åû°æ¹¯Î´»á¤Î¾®Àâ¤òÄ¹ÄÍµþ»°¡Ê80¡Ë¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡ÖÅ¨¡×¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÄº¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç1ÈÖ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½Å¤ß¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³§¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢Á´°÷¤Ç´î¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é°¦ÆÉ¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Î²¿³ä¤«¤ÏÅû°æ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£Ç°´ê¤Î´ë²è¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÃÆ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²¼¤Î20Ç¯¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤ëËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Î°ìºý¤¬¡ÖÅ¨¡×¡£ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿ôºý¤Î¾®Àâ¤òÄó°Æ¤·¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÅ¨¡Ù¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È¸À¤¦¤«¤é¤½¤³¤«¤é¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÍÂ¶â»Ä¹â¤Ê¤É¤«¤é»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò·×»»¤·¡¢¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¸µÂç³Ø¶µ¼ø¡¦ÅÏÊÕµ·½õ¤¬¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÅ¨¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ÈÌÑÁÛ¡¢Ì´¤Î´Ö¤Ç¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¥â¥Î¥¯¥í±ÇÁü¤Ç¤Ä¤Å¤é¤ì¤ë¡£½é¹Æ¤ò½ñ¤¡¢µ·½õÌò¤òÄ¹ÄÍ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£²÷Âú¤ò¼õ¤±¡¢2¿Í¤ÇµÓËÜ¤Î¿äÚÊ¡Ê¤¹¤¤¤³¤¦¡Ë¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÄ¹ÄÍ¤µ¤ó¤òµ·½õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢µ·½õ¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÄ¹ÄÍ¤µ¤ó¤¬±éµ»¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ·½õ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬Æü¡¹¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤âÅìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê´Þ¤à3´§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡Ö¤Ä¤«¤ó¤À¼ê±þ¤¨¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£¸½ºß¤âÊ£¿ô¤Î´ë²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡Öº£Ç¯¤ÏµÓËÜ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸µ¡Ë