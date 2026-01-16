¡Ú·ëËö¤Ë¥¾¥¯¥ê¡Ä¡Û±é·àÉô¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¼ªÌÄ¤ê¤È´¨µ¤¤ÎÏ¢º¿¡ªÇä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤¬¸ì¤ë¡¢ºÇ¤âÉÔµ¤Ì£¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤³ØÀ¸»þÂå¤Îµ²±¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚËÜÊÔ¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ª¡Ö±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡×¤òºÇ½é¤«¤é
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é°ìÇÕÌµÎÁ¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢¼ÂÏ¿¥Û¥é¡¼¤ò¸ì¤ëµÒ¤òÂÔ¤Ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯Å¹¼ç·ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ß¡£Èà½÷¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢Îî´¶¥¼¥í¤ÎÅ¹¼ç¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Â³¡¹¤È¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Ì¡²è¡Ö±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡×¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤ä¡Ö¼ö±å THE LIVE¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µÓËÜ²È¡¦Êæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤¿¼ÂÏ¿¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£º£²ó¤ÏÂè4ÏÃ¡ÖÌë¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤Î¸åÊÔ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êæ²Ê¤µ¤ó¤Èºî²è¤Î¶á¸¶¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¨¥ß¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¼ã¼êÇä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤ÎÍ¥(¤æ¤¦)¤Ï¡¢Îî´¶ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ÎÉÔµ¤Ì£¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£±é·àÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ù¡¹¤Ë´¨µ¤¤È¼ªÌÄ¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Â²»¤Þ¤Ç¶Á¤»Ï¤á¤ë¡£
¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ©¤òÀø¤á¤ë¤¬¡¢Êª¸ì¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎÊæ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î³¨¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£ÂÎ°é´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤¬³¨¤È±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤½¤Î¾ì¤Î²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Þ¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£ºî²è¤Î¶á¸¶¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£´¶¼õÀ¤È¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤ÎÁê´Ø´Ø·¸
ºîÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤¬Çä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊæ²Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¡£Êæ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ë¤«¤Ê´¶¼õÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¶á¸¶¤µ¤ó¤â¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Ï´¶¼õÀ¤¬¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÁüÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Îî´¶¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶À¤È°Û³¦¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Êæ²Ê¤µ¤ó¤¬¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ä¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤È¤¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£½ñÀÒ²½¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤¬¡¢¼ÂÏ¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¶²ÉÝ¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Êæ²Ê¥¨¥ß(@hbdg1999)¡¢¶á¸¶
