¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¡¡º£µ¨ÌÜÉ¸¤Ï180¥¤¥Ë¥ó¥°ÅþÃ£&ËÉ¸æÎ¨2¡¦50°Ê²¼¡¡µÜ¸ÅÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Çµð¿Í¡¦ÅÄÃæ±Í¤é¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼«¸ÊºÇ¹â¤Î180¥¤¥Ë¥ó¥°ÅþÃ£¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦50°Ê²¼¤ÈÀßÄê¡£´û¤ËÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ21µå¤òÅê¤¸¤¿¡£ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¤âÃå¼ê¤·¡¢¿ÍÀ¸ºÇ½ÅÎÌ92¥¥í¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿µå¤ËµåÃÄOB¤Î»³ËÜÏÂÈÏ»á¡Ê68¡Ë¤â¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÂô¤ÎÆùÂÎ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¬¸ü¤¯¡¢ÂÀ¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î´´¤Î¤è¤¦¡£ÌÜÉ¸¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÅêµå²ó180ÅþÃ£¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òµÜ¸ÅÅç¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµå¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¡ÈÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥Õ¤«¤éÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂÎ½Å¤Ï4¥¥íÁý¤¨¤Æ¼«¿ÈºÇ½ÅÎÌ¤Î92¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅêµå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡ÊÂÎ¤ò¡ËÂç¤¤¯¤·¤¿¤±¤ÉÆ°¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÌó4»þ´Ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÂçÈ¾¤ÏÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Å¤µ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ÆÊ¢¶Ú¤Ê¤É¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ÆÄ¾µå¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¹ç¤ï¤»¤Æ21µå¤òÅê¤²¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤ËÇÛµå¤Ë¤â¹©É×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¡×¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢º£µ¨¤Ï³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹Í½Äê¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤ÏµåÃÄOB¤Î»³ËÜÏÂÈÏ»á¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¹â¹»À¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂçÀª¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Â©»Ò¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ó¤Í¤Æ»³ËÜ»á¤âµÜ¸ÅÅçÆþ¤ê¡£Æ±»á¤â¸½Ìò»þÂå¤ËµÜ¸ÅÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾åÂô¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÅçÌ±¤ò²ð¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡É¤¬¼Â¸½¡£¡Ö²¿»ö¤â±ï¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾åÂô¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¥«¥º»³ËÜ¡×¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¸½ÌòÄÌ»»1400°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÄ¾µå¤¬¡È¥Ó¥å¥Ã¡É¤È¤¯¤ë¡£¤³¤ê¤ã³«Ëë¤«¤é¤¤¤±¤ë¡£»Å¾å¤¬¤Ã¤È¤ë¡£20¾¡¤ä¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï144²ó2/3¤òÅê¤²¡¢12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¾åÀÑ¤ß¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ËÉ¸æÎ¨2¡¦74¤Ï14Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÉ¸æÎ¨¤â2¡¦50°Ê²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¼ã¤¤¿Í¤Ë¤â¤¤¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼«³Ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë
¡¡H¡ÄµÜ¸ÅÅç¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ï°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤Î±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÂô¤«¤éÊÑ²½µå¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤ÈÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¡£¡Ö¥«¡¼¥Ö¤Î°®¤ê¤«¤é½¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë³Î¼Â¤ËÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È»Õ¾¢¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏºÇÂ®155¥¥í¤ò¸Ø¤ëÄ¾µå¤¬¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿¾åÂô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ºÍÇ½¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤òÇØÉé¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾ÍèÀË¤«¤Ê20ºÐ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£