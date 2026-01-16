Ãæ¹ñ¤Î2025Ç¯¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤¬²áµîºÇÂç¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î»Ô¾ì¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤·ã²½¤â¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁáÊó¤Ï14Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î2025Ç¯¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤¬²áµîºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î»Ô¾ì¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬·ã²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Î25Ç¯¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤¬Á°Ç¯Èæ20¡óÁý¤ÎÌó1Ãû2000²¯¥É¥ë¡ÊÌó191Ãû±ß¡Ë¤È²áµîºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤òÁê»¦¤¹¤ë¤¿¤áÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ÃæÆîÊÆ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢25Ç¯¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÇÊÆ¹ñ¸þ¤±¤¬Á°Ç¯Èæ20¡ó¸º¾¯¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¸þ¤±¤ÏÆ±28¡¥8¡óÁý¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¸þ¤±¤ÏÆ±13¡¥4¡óÁý¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¸þ¤±¤ÏÆ±8¡¥4¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤¬26Ç¯¤â°ú¤Â³¤ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¤Ë¿·¤¿¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËEU¤È¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤ÎµÞÁý¤ÏEU¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×»²²Ã¹ñ¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÇ°×À©¸ÂÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇÀïÁè¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÀøºßÅª¤ÊËÇ°×¾ãÊÉ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¾Íè¤ÎÍ¢½Ð¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÈÌÅª¤À¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð»Ô¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢Í¢½Ð¶¥ÁèÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤Ïº£Ç¯¤âÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë