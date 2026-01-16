ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»Ê¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼µé¤Î³èÌö¤ÇÉÔÆ°¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×ÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿4ÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë4ÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¡¼¥É¤Ç°ìÇ¯´Ö½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔÆ°¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Ï¥µ¡¼¥É°ìËÜ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î3¡¦27³«ËëÀï¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢·´»Ê¤â¡Ö¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¡¢¡Ö¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ËÌî¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÚ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¨¥¹¥³¥ó¤¬»÷¹ç¤¦ÃË¤Ë¡×¤È»°ÎÝ¤Ç¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÂÇÎ¨¡¦297¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£OPS¤Ï0¡¦799¤Ç¡Ö800°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä¹ÂÇ¤È½ÐÎÝÎ¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÂÎ¤ÎºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Í¸¶¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£ºòÇ¯CS¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÂÐÀï¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£Æâ³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤òÅê¤²¤é¤ì¡¢·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£º£ÅÙ¤ÏÅ¨¤ÎÆâ³Ñ¤ò¹¶¤á¡¢»°¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö30¡×¤«¤é¡Ö3¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ3¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¤Î¸ÎÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤À¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤«¡¢ÏÃ¤¬¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¡¢Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏÄ¹Åèµé¤Î³èÌö¤À¡£