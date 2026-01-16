¡ÚËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÛÎÓÍµÂÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÇ¯É½¡×¡¡¡ÖÌò¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×ºî¤Ã¤¿À¸¤¤¶¤Þ¡ÖÂåÉ½ºî¡×
¡¡¡þ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡¡¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×
¡¡2025Ç¯¡ÊÂè80²ó¡ËËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î³Æ¾Þ¤¬15Æü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¤Ë¤Ï±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¤Î¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÎÓÍµÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ±Ç²èÂç¾Þ¤ÏµÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¡Ê62¡Ë¤Î¡ÖÅ¨¡×¤¬¼Í»ß¤á¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÏµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥Ã¥Õ6ÉôÌç¤ò»Ë¾å½é¤á¤Æ´°Á´À©ÇÆ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ï2·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦¤á¤°¤í¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¯¸÷±É¤Ç¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÎÓ¤ÏÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢µÈÊó¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤Ï¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë3¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢Î¢¼Ò²ñ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ¨Áö·à¡£ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê28¡Ë¤¬¼ç±é¡¢°½Ìî¹ä¡Ê43¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÊ³¬¤ÇµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Î²¹¤«¤µ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÈËöÄï¡É¤Î¥Þ¥â¥ëÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤ËµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÌò¤É¤³¤í¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¡¢¥Þ¥â¥ë¤ÎÇ¯É½¤òºî¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÌò¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤â¾ï¤Ë´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¡£ÆÃ¤Ë»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬·»µ®Ê¬¤Î¥¿¥¯¥äÌò¤ÎËÌÂ¼¤À¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²û¤¬¿¼¤¤¡£Åê¼ê¤ÈÊá¼ê¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢¾¢³¤·¯¤Ï¤É¤ó¤Êµå¤Ç¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤â°ì¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥â¥ë¤òÇØÉé¤¦Ç¤Ì³¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ£À®´¶¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ò¡ÖÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÎÌ¾Á°¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤äÎ¾¿Æ¤¯¤é¤¤¤·¤«´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÎÊý¤«¤é¡È¸«¤¿¤è¡É¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¨¤¯¹¤Þ¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¹¥¤òÊø¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤Áý¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ìîµå¹¥¤¤Î¿Í¤¬ËÍ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç3¿Í°ì½ï¤ËºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤ó¤À¡£¥¤¥é¥ó¤ÎÌ¾¾¢¥¢¥ß¡¼¥ë¡¦¥Ê¥Ç¥ê´ÆÆÄ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î½êºî¤ä¼Çµï¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£·¯¤¿¤Á¤Î¼Çµï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶â¸À¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤ÎÊý¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò½½Ê¬¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¼¤ÒÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¡£Ì´¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸µ¡Ë
¡¡¡þÎÓ¡¡ÍµÂÀ¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£20Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¡Ö´Ö¼Ú¤ê²°¤ÎÎø¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î½Ð±é±Ç²è¤Ë23Ç¯¡Ö¥í¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¡×¡¢24Ç¯¡ÖHAPPYEND¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£26Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£