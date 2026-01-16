¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¥É¥é¥ÞPR¤¬ÅÚÉ¶¤ò²ó¤êÏÃÂê¤ÎÂçÁêËÐ¡Ö·ü¾Þ´ú¡×ÈñÍÑ¤ä¸ú²Ì¤Ï?¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¤ò¸µÃæ·ÑÃ´Åö¥¢¥Ê¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡1·î11Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢4ÆüÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤âË¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾²£¹Ë¡¢¶×Ý¯¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÎ¾Âç´Ø¤ËÅÚ¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¿Íµ¤¤ÏÇ¯¡¹¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢º£¾ì½ê¤â15Æü´Ö¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤Ï´°Çä¡£Ï¢Æü¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢º£¾ì½ê¤Î·ü¾Þ¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¾ì½êÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç128¼Ò¡¦3469ËÜ¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö²áµîºÇÂ¿¡×¡ÊÁêËÐ¶¨²ñ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ü¾Þ¤Ï1ËÜ7Ëü±ß¡£1¾ì½ê¤Ç15ËÜ¡Ê15Æü´Ö¡¦1Æü1ËÜ¡Ë°Ê¾å¤ò¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áí³Û¤Ç105Ëü±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¾ì½ê¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯5·î¾ì½ê¤«¤é·ü¾Þ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±ÊÃ«±à¡×¤Ç260ËÜ¡£¤³¤³¿ô¾ì½ê¤Ï¡¢Æ±¿ô¤Î·ü¾Þ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹¤¯ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆ£°æ¹¯À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢·ü¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤Î·ü¾Þ¤Ï¡¢1960Ç¯¤Ë°ì¸ý1Ëü±ß¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢1982Ç¯¤Ë4Ëü±ß¡¢1991Ç¯¤Î¼ãÇµ²Ö¡¦µ®Çµ²Ö¥Ö¡¼¥à¤Ç6Ëü±ß¡¢2019Ç¯¤ÎÎáÏÂ¸µÇ¯¤Ë7Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡7Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢¾ìÆâÊüÁ÷ÎÁ¤ä¼èÁÈÉ½¤Ø¤Î´ë¶ÈÌ¾·ÇºÜÈñÍÑ¤È¤·¤Æ1Ëü±ß¤¬¶¨²ñ¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î¤¦¤Á3Ëü±ß¤¬ÎÏ»Î¤Î³ÎÄê¿½¹ðÍÑ¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¶¨²ñ¤¬¥×¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï50ËÜ¤Î·ü¾Þ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¾ì½ê¤Ê¤É¤Ç¡¢Â¿³Û¤Î¶âÁ¬¤ò½É¼Ë¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ï´í¸±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅÚÉ¶¾å¤ÇÎÏ»Î¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¡È¤Î¤·ÂÞ¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1Ëü±ß¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î2Ëü±ß¤Ï¶ä¹Ô¿¶¹þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î·ü¾Þ¤ÎÂ¿¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÎÏ»Î¤¬»ÅÀÚ¤ê¤ò½Å¤Í¤ë´Ö¤Ë¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¬ÅÚÉ¶¾å¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é·Ç¤²¤ë¡Ö·ü¾Þ´ú¡×¤À¡£
¡Ö·ü¾Þ¤Ï´ë¶È¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢·ü¾Þ´ú¤Ï¿½¤·¹þ¤ó¤À´ë¶È¤¬À©ºî¤·¤Æ¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ë·Ç¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¸Ä¿Í¤Î´é¼Ì¿¿¤ä¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ìÂç¤ÎÎ¤¡Ù¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤¹¤ëÎÏ»Î¤Î¤·¤³Ì¾¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁêËÐ¶¨²ñÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¡ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¡Ë¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñµ»´Û¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿1Ëü¿Í¼å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¡Ê´ë¶È¡Ë°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ú²Ì¤ò¸ì¤ê¡¢NHK¤ÇÃæ·Ñ¤¹¤ëºÝ¤Î¡È¹©É×¡É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖNHK¤Ï¸ø¶¦ÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿·ü¾Þ´ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ü¾Þ´ú¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤òÅÚÉ¶¾å¤«¤é°ú¤¤¤Æ¡ØÂÐÀïÀ®ÀÓ¡Ù¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¹Ô»Ê¤¬´ë¶ÈÌ¾¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¤½¤Î²»À¼¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾ìÆâ¥Þ¥¤¥¯¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ü¾Þ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç60ËÜ¤¬¾å¸Â¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ÅÀÚ¤êÃæ¤Ë´ë¶ÈÌ¾¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£°æ¤µ¤ó¤â¡Ö·è¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1²ó¤á¤Î»ÅÀÚ¤ê¤ÇÎÏ»Î¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È´ë¶ÈÌ¾¤¬ÆÉ¤ß½ª¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢½éÆü¡Ê1·î11Æü¡Ë¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿Âç´Ø¡¦¶×Ý¯¤ÈÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Î°ìÈÖ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷-¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î·ü¾Þ´ú¤¬ÅÚÉ¶¤ò²ó¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ç±é¤Î½÷Í¥¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤µ¤ó¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿¡¢2¤Ä¤Î·ü¾Þ´ú¤¬²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡ØËè½µÌÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊ¸»ú¤â¤¢¤ê¡¢ÀëÅÁ¸ú²Ì¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¤â¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤äDVDÈ¯Çä¤Ç·ü¾Þ´ú¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¡Ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÀëÅÁÉô¤Ë¤³¤Î¡ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¡É·ü¾Þ´ú¤ÎÁÀ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¤ÎÂçÁêËÐ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¡¢»ëÄ°¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¹Í¤¨¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ü¾Þ´ú¤Ç½½Ê¬¤ËÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ñµ»´Û¤Ç¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡Ø²¿¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤´¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»î»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ç½ÐÅöÆü¤Ë¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¡ËYahoo!¥È¥Ã¥×¤Ø¤Î·ÇºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢NHK¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤äABEMA¤ÎÇÛ¿®¤ÎÏª½Ð¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¿Íµ¤¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê·ü¾Þ´ú¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£