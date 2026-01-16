¿¹¹áÀ¡¡¢¥Æ¥ìÅìÂà¼Ò»þ¤ËÍµë¾Ã²½¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡ÖÁ´Éô¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26:34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤È²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬Âç½°µï¼ò²°¤ÇËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë½÷»Ò²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤äºÇ¶á»×¤¦¤³¤È¤òËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤«¤é¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Ï¤¤¤Ä½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«? »ä½Ð¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¤¾! ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä»×¤¤¤Þ¤·¤¿?¡×¤È¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤±¤ë¤¾¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´Ý4Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£(¥Æ¥ìÅì¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï)¼é¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ï¤Ë¤ª»Å»ö¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»ä¤Ï7ËÜ¥ì¥®¥å¥é¡¼»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶É¥¢¥Ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¤³¤ì¤òÁ´Éô¼º¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Á¤ç¤¦¤É27ºÐ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢30ºÐ¤ÎÁ°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é¼¤á¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂà¼Ò¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹¤ÏÂà¼Ò»þ¤ËÍµë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥ë¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¥ö·î¤«Â¿Ê¬Íµë¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð±é¤¬¤Ê¤¤¿ô¥ö·î¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢3·î31Æü¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤È¤«½Ð¤Æ¡¢4·î1Æü¤«¤éÊÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬³Î¤«¤Ë¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ï»Ä¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÍµë¤ÏÁ´Éô¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍµë¾Ã²½¤ò¤»¤º¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¼«¿È¤ÎÀïÎ¬¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
