Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ò²¼¤·¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó
º£Ç¯3·î³«ºÅ¤ÎWBC¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ê¤É¤Î¶¯Å¨¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ø¤Î"É¬¾¡¥×¥é¥ó"¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡ª
¢¨¥Ç¡¼¥¿¤Ï2025Ç¯12·î24Æü»þÅÀ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ð¾Ã¤·Ìò¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤µ¤»¤¿¤¤ÀÐ°æ¤ä¤ÈÅçÆâ
¡Ú¡ÖÎòÂåºÇ¶¯¡×¤Ø¡ª¡¡¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¡©¡Û
º£Ç¯3·î³«ºÅ¤ÎWBC¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤Î8Åê¼ê¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ØÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤«¡©
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ïº£¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤É¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡£¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢MLB¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¼±¼Ô¤¬Áª¤Ö¡ÖºÇ¶¯¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖÂçÃ«¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¶¦¤ËÀèÈ¯¤ËÁª¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎÆüËÜµå³¦¤ÇÊÌ³Ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿º£°æÃ£Ìé¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬WBCÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡£¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºFA¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÂè2ÀèÈ¯¡£ËÜÍè¤Ê¤éºòµ¨¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ò¾·½¸¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢µåÃÄ¤¬½Ð¾ì¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤À¡£
¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä郄¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢µå¤Î¼Á¤Ç¤¤¤¨¤Ð»³²¼½ØÊ¿Âç¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÆ£¤Ï1µåÌÜ¤«¤é100¡ó¤Î½ÐÎÏ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤äÁ°²óWBC¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¡£¼ÂÀÓ¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡×
¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡©
¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ã»´ü·èÀï¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ç·²¤òÈ´¤¯¤Î¤¬ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¡¢ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¡Ê¹Åç¡Ë¡¢¿ù»³°ì¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£¤³¤Î3¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡×
Êá¼ê¸õÊä¤Î3¿Í¤Ï¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö¼çÀïÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¡£Âè3Êá¼ê¤Ë·´»ÊÍµÌé¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤â¥µ¡¼¥É¤â¼é¤ì¤Æ¡¢ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆâÌî¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©
¡Ö°ìÎÝ¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢ÆóÎÝ¤ËËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢»°ÎÝ¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ÏÌîÂ¼ Í¦¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤âÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ï¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤é¡¢¡Ø¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÌîµå¡Ù¤òÃÎ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÇÛÃÖ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
³°Ìî¼ê¤Ë¤â·ä¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ò¼´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¸þ¤¡£ÂÇ·âµ»½Ñ¤Î¹â¤¤µÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¼éÈ÷¸Ç¤á¤äÂåÁö¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
·ª»³±Ñ¼ù»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ2Ç¯Á°¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡£Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë
¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾·½¸¤¬¤«¤Ê¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡£¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¶¯¤µ¤«¡©
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ï¢ÇÆ¤·¤¿2006Ç¯¡¢09Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÁêÅö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÀï¤¤Êý¡Ù¤ä¡Ø¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¡Ù¤Ç¤Ï06Ç¯¤¬½¨¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢09Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ø´°À®ÅÙ¡Ù¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤ËÅê¼ê¿Ø¤Ï¾¾ºäÂçÊå¡ÊÅö»þ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢´ä·¨µ×»Ö¡ÊÅö»þ³ÚÅ·¡Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÊÅö»þÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤È¡¢¸å¤ËMLB¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÅê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤ÏÆüËÜÌîµå¤ÎÄãÌÂ´ü¤Ë¡£WBC¤Ç¤â13Ç¯¡¢17Ç¯¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤³¤«¤éÊ³µ¯¤·¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬23Ç¯¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢¸½ÂåÌîµå¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢23Ç¯¤¬ºÇ¶¯¡£´°À®ÅÙ¤â09Ç¯¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñÆ±ÍÍ¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤Î¹¥ÉÔÄ´¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤Ç¤¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÍ×Ãí°Õ¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢Ì´¤ÎÂÐ·è¥¢¥á¥ê¥«¡Û
º£²ó¤ÎWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëC¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¡£¥é¥¤¥Ð¥ë´Ú¹ñ¤È¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë2Ï¢Àï¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢1¾¡1Ê¬¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2Ï¢¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼Âà¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿ÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¥Ù¥¹¥ÈÉÛ¿Ø¤Ê¤é¡¢Åìµþ¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯1°ÌÄÌ²á¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¥×¡¼¥ëC¤ò1°ÌÄÌ²á¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«³«ºÅ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï¥×¡¼¥ëD¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤Î2°Ì¡£2°ÌÄÌ²á¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï1°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â³¡¹»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡Ö¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤ä¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤â¶¯Å¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤¬¥É¥ß¥Ë¥«¡£¾¡¤Á¿Ê¤à¾å¤Ç¤ÏÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ÁÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆüËÜ¤ÈËÜµ¤¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¤ÎÂÐÀï¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«ÂåÉ½¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¥º¥é¥ê¡£
¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¡Ê¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ë¡¢ÂçÃ«¤ÈMVP¤òÁè¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¹¶¼é¤ËÍ¥¤ì¤ë¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ä¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê¥ì¥Ã¥º¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡Ö¥É¥ß¥Ë¥«¤ÎÅê¼ê¤Ï160¥¥íÁ°¸å¤ÎÎÏ¶¯¤¤µå¤Ë²Ã¤¨¡¢Íî¤Áµå¤òÁà¤ë¼ê¤´¤ï¤¤¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¯¡¢Ìî¼ê¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×µé¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ç¶õÃæÊ¬²ò¤·¤¬¤Á¡£
Âè3²óWBC¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÁêÅö¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤âÁ°¡¹²ó¤â¥Ù¥¹¥È4¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ì¤ÃÎ¿ô¡£º£²ó¤â¼ÂÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½øÈ×¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ2°ÌÄÌ²á¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
½à·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Î»³¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë£Á¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤«¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥×¡¼¥ëB¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤«¥á¥¥·¥³¤À¡£
¡Ö½à·è¾¡¤«·è¾¡¤«¡¢ÅöÁ³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÁ´Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ÈÂçÃ«¤Ë¤è¤ëMVPÂÐ·è¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤È»³ËÜ¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¡£
ËÜÎÝÂÇ²¦¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤ÈÂçÃ«¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤Î¤«......¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤ÇÌµ¿ô¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¤³¤ì¤¬É¬¾¡¥×¥é¥ó¤À¡ª¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ÏÌîµå¤Î¼Á¤¬°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ë¡¢¤È¸ì¤ë¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡£¤½¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·èÀï¤ÇÍ¸ú¤ÊÀï¤¤Êý¤Ï¡©
¡ÖÂçÃ«¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïºòµ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀï¤¤Êý¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«¤ò1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢2ÈÖ°Ê¹ß¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Î¿¹²¼¤äÎëÌÚ¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¤¡£Ã±¤Ëº¸±¦¤Î¥¸¥°¥¶¥°ÂÇÀþ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬ÂçÃ«ÂÐºö¤Çº¸ÏÓ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÂçÃ«¤òÊâ¤«¤»¤¿¤ê¤·¤¿¾ìÌÌ¤³¤½½ÅÍ×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ºòµ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¸å¤í¤ÎÂÇ¼Ô¤¬Áê¼êº¸ÏÓ¤ä¡¢Áê¼ê¤Î¾¡Ééµå¤Ç¤¢¤ëÍî¤Á¤ëÊÑ²½µå¤ò¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤ÈÂÐ±þÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÎÌò³ä¤ò¿¹²¼¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢µÈÅÄ¤È¶áÆ£¤Ï°ì·âÉ¬»¦¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢²¬ËÜ¤Ï°ìÈ¯¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬¤Ò¤Ê·¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¾å°Ì¸ß´¹ÂÇÀþ¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öºòµ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï²¼°ÌÂÇÀþ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ê¤é¤Ð¡¢6ÈÖ¤Îº´Æ£¡¢7ÈÖ¤ÎËÒ¸¶¤«¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¡¢8ÈÖ¤Î¼ã·î¤«ºäËÜ¡¢9ÈÖ¤ÎÌîÂ¼¤«¸»ÅÄ¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê¾å¤Î¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇÀþ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢Åê¼êµ¯ÍÑ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖWBCÆÃÍ¤Îµå¿ôÀ©¸Â¡¢½ÕÀè¤ÎÄ´À°ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï4²óÅÓÃæÁ°¸å¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤°¤ËÂè2ÀèÈ¯¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÐ°æ¤äÅçÆâ¤ò²Ð¾Ã¤·Ìò¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤ò¤µ¤»¤º¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°Æ¬¤«¤éÂè2ÀèÈ¯¤òÅêÆþ¡£½ªÈ×¤«¤é¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤ò¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×
Åê¼ê¤Î¿´ÍýÅª¡¢ÆùÂÎÅªÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Ð¾Ã¤·¤«¤é¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤Ï¡¢Åê¼ê±¿ÍÑ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤µ¯ÍÑË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤¤Ìò²ó¤ê¤òÉáÃÊÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ó¡£»³ËÜ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ·Ð¸³¤È¼ÂÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢5²ó°Ê¹ß¤Ò¤È¤ê1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¡Ö¶Ë¸Â·ÑÅê¡×¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ÑÅêºö¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£³«ËëÁ°¤È¤¤¤¦»þ´üÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢Åê¼ê¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ²ó¸ú²Ì¡ÊÂÐÀï²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂÇ¼Ô¤¬Åê¼ê¤Îµå¶Ú¤äÇÛµå¤Ë´·¤ì¡¢ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¡Ë¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¥¤¥Ë¥ó¥°ÊÌ·ÑÅê¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡×
·èÀï¤Þ¤Ç¤¢¤È2¥õ·î¡£Ìîµå¿Íµ¤¤ÎÉâÄÀ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë»ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ³µ¯¤È¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î·ë¼Â¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
