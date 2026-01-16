¡Ú¶â¥í¡¼¡Û2½µÏ¢Â³¡È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡É´ØÏ¢ºîÉÊÊüÁ÷
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼Ä¾Á°¤Î2·î6Æü¡¢13Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤Ç¡¢¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ë¤Æ¡È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡É´ØÏ¢¤Î¥Ò¥Ã¥È2ºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
6Æü¤Ï¡¢´ñºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬ÌÁÍ§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë·æºî¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤òÊüÁ÷¡£2½µÌÜ¤Î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢º£¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¼ç¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤òÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾®Àâ²È¡¢¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢´ÆÆÄ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¼ç±é¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¤¬Â£¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î·æºî¡£5¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¡¢´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¡£¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤È¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¼ç¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâÅª·æºî¡£µÜÌî¿¿¼é¤¬¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¼ã¤¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜºî¤Ï¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ÎÈëÌ©¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹©¾ì¼ç¡¦¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ç±é¤Ï¡¢20Âå¤ÇÆóÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢º£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¡¢¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþËÆ¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤«¤é¡¢¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù(2017)¡¢¡ØDUNE¡¿¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¡Ê2021¡Ë¡¢¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡Ê2024¡Ë¡£´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ó¥°¡£À½ºî¤Ï¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¡£ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥«Ìò¤òDa-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¸É»ù¤Î¾¯½÷¥Ì¡¼¥É¥ëÌò¤ò¡¢¸µBiSH¤Î¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤³¤È²ÃÆ£Àé¿Ò¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃæÆÇ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹Ìò¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃæÆÇ¤Î¿ÀÉãÌò¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¤ÎºÇ½é¤ÎµÒ¥³¥ê¥óÌò¤Ë¡¢GENIC¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¿Í¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤Ë¤Ï¾¾Ê¿·ò¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
