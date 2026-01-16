Larry¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀèÇÚ¡¡¡Ö¥Í¥º¥ßÊá¤ê¼çÇ¤¡×¤È¤·¤Æ¼óÁê´±Å¡¤Ë·¯Î×¤·¤¿Çò¹õÇ¡¡±Ñ¹ñ
±Ñ¹ñ¼óÁê´±Å¡¡Ö¥À¥¦¥Ë¥ó¥°³¹10ÈÖÃÏ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2011Ç¯¤«¤é¤³¤³¤Ç¡Ö¥Í¥º¥ßÊá¤ê¼çÇ¤¡×Ç¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëLarry¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È°§»¢¤ò¤«¤ï¤¹½ÅÍ×¤Ê¡Ö´±Å¡¤Î´é¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Larry¤è¤ê°ÊÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò¹õÇHumphrey¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£1989Ç¯10·î¡¢Åö»þ¤Î¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ãー¼óÁê¤ÎÇ¤´üËö´ü¤Ë¡¢´±Å¡¤ÎÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆâ³ÕÉÜ¤Ç¿¦°÷¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤³¤ÎÇ¤Ï1ºÐ¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢BBC¤Î¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖYes, Minister¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ö¥µー¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥êー¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¥Óー¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎÀµ¼°¤Ê¡Ö¥Í¥º¥ßÊá¤ê¡×¤Î¾Î¹æ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ÂÂå¤Ï¾ÊÄ£¤ÎÍ½»»¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö100¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2Ëü±ß¶¯¡Ë¤ÎÈñÍÑ¤Ï³²Ãî¶î½ü¶È¼Ô¤ò¸Û¤¦¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°Â²Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ãー¼óÁê¤âÎ»¾µ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Humphrey¤Ï8Ç¯¤Î½¢Ç¤´ü´Ö¤ËÍÎÏ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¡¢Ç¤é¤·¤¯°Ò¸·¤ËËþ¤Á¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿À³Ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¸¤º¡¢À¯¼£²È¤ä¹ñ²È¸µ¼ó¡¢±Ñ¹ñ²¦¼¼¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤µ¤¨¤Û¤È¤ó¤ÉÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥è¥ë¥À¥ó¤Î¥Õ¥»¥¤¥ó¹ñ²¦¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬´¿·Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿Humphrey¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹´Ö¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¤Ï¡¢ºâÌ³Âç¿Ã¤Î¸øÅ¡¤Ç¤¢¤ë10ÈÖÃÏ¤È11ÈÖÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÎÙÀÜ¤¹¤ëÆâ³ÕÉÜ¤Î´Ö¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿Íµ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´íµ¡¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥ó¥È¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡Ê½ÅÎÌ2¥È¥ó¤â¤¢¤ëÁõ¹Ã¼Ö¡Ë¤Ëíà¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥áー¥¸¥ãー¼óÁê¤ÎºßÇ¤Ãæ¤Î1994Ç¯¡¢Humphrey¤Ï´±Å¡¤ÎÄí¤Ç¥³¥Þ¥É¥ê¤Î¿÷¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥áー¥¸¥ãー¼óÁê¤Ï¡ÖÇ¤¬Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¡×¤È¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÇ¤òÍÊ¸î¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Î¤Á¤Ë¤³¤Î·ï¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤ÎÊÔ½¸°Ñ°÷¤¬ÙÔÂ¤¤·¤¿ºî¤êÏÃ¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1995Ç¯¤Ë¤Ï¼ºí©»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤Humphrey¤ÏÌó1.6¥¥íÎ¥¤ì¤¿²¦Î©Î¦·³°å²ÊÂç³Ø¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤è¤¤½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÌîÎÉÇ¤È»×¤ï¤ì¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢±Â¤È½»½è¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ìó3¥õ·î¸å¡¢¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ÏHumphrey¤Î¿äÄê»àË´µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿Âç³Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÌîÎÉÇ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¼óÁê´±Å¡¤ÎÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿´±Å¡¿¦°÷¤¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Humphrey¤Îµ¢´Ô¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Î°¦ÇSocks¤«¤é¤â¡Ö½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¤Ë¡ÖÇ¤µ¤é¤¤¡×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1997Ç¯¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¸ø±à¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÌîÎÉÇ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¥é¥ó¥Ù¥¹ÃÏ¶è¤Î¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó7³¬¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·½Ã°å¤Ç·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ËHumphrey¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ËÊÖµÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1992Ç¯¤ÎÆâ³ÕÉÜ¤ÎµÏ¿¤Ë¼¡¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖHumphrey¤Ï¾¯ÎÌ¤º¤ÄÉÑÈË¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï»Å»öÃæÆÇ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç²á¤´¤·¡¢¼Ò¸ò¤â¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤º¡¢ÀÈÈºá¤äÌôÊª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×
1997Ç¯5·î¤ËÏ«Æ¯ÅÞÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤ËHumphrey¤¬ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¥¢¼óÁêÉ×¿Í¤ÏÇ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¤ÏÉÔ±ÒÀ¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤¹¤°¤ËÌÔÎõ¤Ê¹³µÄ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¼óÁêÉ×¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥êー¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«6¥õ·î¸å¡¢Humphrey¤Ï¼óÁê´±Å¡¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª±¢ËÅ¤«¡×¤ÈÂçÁû¤®¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿Áê¤Ï¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç°úÂà¤·¤¿¡×¤Î¤Ç¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¿ÕÂ¡¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¿Ë»¤Ê´Ä¶¤«¤éÂà¤¡¢¹Ù³°¤Ç¤è¤ê³Ú¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÊý¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤ÎÌ¾Á°¤ä½»½ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Humphrey¤Ï°úÂàÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2006Ç¯3·î20Æü¡¢¤³¤ÎÇ¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£18ºÐ¤È¤¤¤¦Ä¹¼÷¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖHumphrey¤Ï¤è¤¯¥É¥¢¥Þ¥óÍÑ¤Î°Ø»Ò¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤ÆºÂ¤ê¡¢´±Å¡¤ò»Å»ö¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø°úÂà¡Ù¤·¤¿¤È¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Èá¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢²÷Å¬¤ÊÏ·¸å¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ë¾Êó¤òÃÎ¤ê¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥Ë¥ó¥°³¹¤Î¤¢¤ÎÇ¤ò¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¼Å¤Ó¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÝ¼éÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ë¾Êóµ»ö¤è¤ê¡Ë
