´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë´¶¤Ê¤¯¤Æ¥¤¥¤¡ª¡ª¡Ú50Âå¡Û¼ã¸«¤¨ & ¾åÉÊ¸«¤¨³ð¤¦♡¡ÖÂç¿Í¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¡×
ºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ï¡¢ºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¡£¿§Ì£¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ç¡¢¼ã¸«¤¨¤È¾åÉÊ¸«¤¨¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ£Âô»Ô¤ÎÈþÍÆ±¡@rico_salon¤µ¤ó¤ÎInstagramÅê¹Æ¤«¤é¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¤ò¡¢¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç½À¤é¤«¤µ¤òÂ¤·¤¿¥ï¥ó¥ì¥ó¥ß¥Ç¥£
¥ï¥ó¥ì¥ó¥°¥¹¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«¥éー¤ò»÷¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Á´ÂÎ¤òÆâÂ¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀþÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥ï¥ó¥ì¥ó¤â¡¢¿§Ì£¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤â¡¢·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤¬´é¿§¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¥¦¥§ー¥Ö¤¬±Ç¤¨¤ëÂç¿Í¤Î¥Ü¥Ö¥Ñー¥Þ
¥Ü¥Ö¥Ùー¥¹¤Ë¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥Ñー¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¦¥§ー¥Ö¤ÏºÙ¤«¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³¤ËÆ°¤¯¥é¥Õ¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ðー¥à¤òÙæ¤ß¹þ¤ó¤ÇÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¸åÆ¬Éô¤Î´Ý¤ß¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¤¯¤Ó¤ì¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²£´é¤ä¸å¤í»Ñ¤âÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£
´Ý¤ß¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ü¥Ö
¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ü¥Ö¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÈï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¤Ï¸å¤í¤ØÎ®¤·¤Æ´Ý¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤È½À¤é¤«¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¤Ð¤·¤«¤±¤ò³è¤«¤·¤¿¥ï¥ó¥ì¥óÉ÷¥Ñー¥Þ
¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤«¤é¾¯¤·¿¤Ð¤·¤¿Ä¹¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥ï¥ó¥ì¥óÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤æ¤ë¤á¤Î¥Ñー¥Þ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¤Ð¤·¤«¤±ÆÃÍ¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ùー¥¹¥«¥éー¤Ï¥â¥¹¥°¥ìー¥¸¥å¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò»Å¹þ¤à¤³¤È¤Ç±ü¹Ô¤¤ò¥×¥é¥¹¡£Æ°¤¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤â¡¢É½¾ð¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@rico_salonÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤