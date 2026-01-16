¡Ö¤·¤ç¤»¤ó¡È´±Î½Â¦¡É¤Î¿Í¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡Ä¡È¤ª¤³¤á·ô¡É¿ä¿Ê¤ÎÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤ËÇÀ²È¤«¤é¤¢¤¬¤ëÈáÄË¤ÊÀ¼
¡Öº£¤Î²Á³Ê¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ªÊÆ¤òÇã¤¨¤Ê¤¤Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯É¬Í×¤ÊÎÌ¡¢½½Ê¬¤ÊÎÌ¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ºòÇ¯11·î21Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡Ê43¡Ë¤À¡£ÊÆ²Á¤Î¹âÆÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡È¤ª¤³¤á·ô¡É¡£12·î16Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿À¯ÉÜ¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤¬2Ãû±ß³È½¼¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á4,000²¯±ß¤ò¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÆÃÊÌ²Ã»»¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤êÌó3,000±ßÁêÅö¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·×»»¤È¤Ê¤ë¡£
ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡È¤ª¤³¤á·ô¡É»ö¶È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ò¤¢¤Î¿Í¡ÊÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¡Ë¤Ï½êÁ§¡¢´±Î½Â¦¤Î¿Í¡£À¸»º¼Ô¤Ø¤Î½õÀ®¤Ë¤¢¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¡£À¸»º¼Ô¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ¸»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ó¡ÊËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÀ¸»º¼Ô¡Ë
¡Ò¤Ê¤¼¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ó¡Ê´ØÅìÃÏÊý¤ÎÀ¸»º¼Ô¡Ë
ËÜ»ï¤¬Á´¹ñ¤Î¥³¥áÇÀ²È¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇÛÉÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¤â¾Ã¶ËÅª¤Ê°Õ¸«¤äµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇÀ²È¤¬°ìÈÖ´í×ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¡É
¥³¥á¹âÆ¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È´î¤ÖÀ¸»º¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÇÀ²È¤¬´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥³¥á¤¬¹âÆ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤É¤â¤Ç¤Ï1¡Á2³ä¤Û¤É¤ÎÁý¼ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¼ý±×¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÇÀ¶¨¡ÊJA¡Ë¤Ë5kg¤¢¤¿¤ê2,500±ßÄøÅÙ¤Ç²·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á²Á³Ê¤¬5kg¤¢¤¿¤ê4,331±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÇÀ¶¨¤ä²·¶È¼Ô¤Ë²·¤·¤¿¥³¥á¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶È¼Ô¤ò·Ð¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥³¥á¹âÆ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ó¡ÊËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¥³¥áÀ¸»º¼Ô¡Ë
¡ÒºòÇ¯¤Ï¡¢¡ÊÇä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ë¡Ø¥³¥á¤¬¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È±ó¤¯¤«¤éÄ¾ÀÜË¬¤Í¤Æ¤¤¿¶È¼Ô¤â¡£¤¦¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤ËÆÍÁ³¥³¥á¤òÇä¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¡Ø100±ß¤Ç¤â200±ß¤Ç¤â¹â¤¯Çä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Çä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À¸»º¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¡¢Åêµ¡ÌÜÅª¤Ç¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¶È¼Ô¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¹âÆ¤ò¾·¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó¡ÊÅìËÌÃÏÊý¤Î¥³¥áÀ¸»º¼Ô¡Ë
¥³¥á¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢½îÌ±¤Î¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÀÎ®ÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¼ç¿©¤òÁÀ¤Ã¤Æ²Á³Ê¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë°¼Á¤ÊÂÎÀ©¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ã¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¿Í¤Î¡È¥³¥áÎ¥¤ì¡É¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸ºÈ¿¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ä¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ëÀ¸»º¼Ô¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ò5kg¤¢¤¿¤ê3,500¡Á4,000±ß¤¯¤é¤¤¤¬Å¬Àµ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤À¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¤ª¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï²Á³Ê¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¸»º¼Ô¤Î·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¿åÅÄ¤ò¼êÊü¤¹¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ó¡ÊÅìËÌÃÏÊý¤ÎÀ¸»º¼Ô¡Ë
¢£Áý¤ä¤¹¡©¸º¤é¤¹¡©À¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¸ÍÏÇ¤¦À¸»º¼Ô
¤µ¤é¤ËÀ¸»º¼Ô¤«¤é¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢·ë¶É¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤«¡©¸º¤é¤¹¤Î¤«¡©Á°À¯¸¢¤«¤é¤ÎµÞ¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¤À¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ÏºòÇ¯12·î8Æü¤Î½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥³¥áÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÆâ¼ç¿©ÍÑ¡¢Í¢½ÐÍÑ¡¢ÊÆÊ´ÍÑ¤Ê¤É¡ØÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥á¤ÎÁý»º¡Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÎáÏÂ8Ç¯»º¤Î¼ç¿©ÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¡¢¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤Î¾å¸Â¤ÈÆ±¤¸711Ëü¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂ7Ç¯»º¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¤¬746Ëü8,000¥È¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï36Ëü¥È¥ó¾¯¤Ê¤¯À¸»º¤¹¤ë·×²è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤¬¸¶Íý¸¶Â§¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢¥³¥á¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¡È¸ºÈ¿¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
Á°ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤ÇÅö»þ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê44¡Ë¤Î¤â¤È¡¢ÊÆ¤ÎÁý»º¤ÎÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢È¾Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤ÎµÞ·ã¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¡£ÇÀ²È¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ò¤¦¤Á¤éÇÀ²È¤Ï¡¢Ç¯Ã±°Ì¤Ç¡ÈÅÚÂæ¡É¤ò·è¤á¤Æ¡¢ºîÊª¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢1Ç¯¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ÖÁý»º¡×¤«¤é¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡×¤Ø¤È¡¢¥³¥áÀ¯ºö¤¬Å¾´¹¤µ¤ì¤ë¤È¡ÈÅÚÂæ¡É¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·Ð±Ä·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥áÊ¸²½¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥³¥áÇÀ²È¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ó¡Ê´ØÅìÃÏÊý¤ÎÀ¸»º¼Ô¡Ë
À¸»º¼Ô¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥áÊ¸²½¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤æ¤¨À¸»º¼Ô¤¬郄»ÔÀ¯¸¢¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¡É¤òËÉ¤®¡¢¤«¤ÄÄ¹´üÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÇÀÀ¯¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÇÀÀ¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¡È¤ª¤³¤á·ô¡É°Ê³°¤Îº£¸å¤ÎÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£