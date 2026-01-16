Ì´¤Î¤¢¤È¤òË¬¤Í¤Æ¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ3¤«·î¡¡Ì´½§¤Î¤¤¤Þ¡¡ÎÙ¤ÎÉñ½§¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿
¡¡ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ÊÄËë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ï¤ä3¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Í¡¢¿Í¡¢¿Í¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤¿ºÇ´ó±Ø¡¢Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤ÎÌ´½§±Ø¤ä¡¢²ñ¾ì¤Îº£¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤ÎÌ´½§¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÅ´Æ»¥¢¥¯¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¡¢Âçºå¥á¥È¥í¡£ËüÇî²ñ´üÃæ¡¢Ãæ±ûÀþ¤Ï¡¢ºÇ¾®2Ê¬30ÉÃ¡ÊºÇÂç6Ê¬¡Ë´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¤Û¤É¡£»ÔÆâ¤ÎÅìÀ¾¤òÁö¤ë¼çÍ×Ï©Àþ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØµÒ¤é¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ÇÍ¢Á÷¡£¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø¤«¤éÌ´½§±Ø´Ö¤Î1Æü¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤Ï375ËÜ¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¿Æü¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Î½ªÈ×¡¢9»þ¤´¤í¤Ëºæ¶ÚËÜÄ®±Ø¤«¤éÃæ±ûÀþ¤Ë¾è¼Ö¡£¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø¤ò½Ð¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð°ìÎ¾¤Ë¾èµÒ¤Ï2¡Á3¿Í¤Û¤É¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡£
¡¡ËüÇî²ñ´üÃæ¡¢Ì´½§¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¤¬²Î¤¦¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤³¤ÎÃÏµå¡Ê¤Û¤·¡Ë¤ÎÂ³¤¤ò¡×¤¬¼ÖÆâ¤ËÎ®¤ì¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢¤¤¤Þ¤Ï¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÅÀ¡¦Ì´½§±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤À¤í¤¦¤«¡¢10¡Á20¿Í¤¯¤é¤¤¤¬²¼¼Ö¡£¥Û¡¼¥à¤ä¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢ËüÇîÅö»þ¤¬±³¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²þ»¥¸ý¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÌ´½§¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢±Ø¤ò½Ð¤ë¡£
¡¡½Ð¸ý¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹¹ð´ÇÈÄ¤â¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤«¤Ç¤«¤È¤·¤¿°¤Éô´²¤µ¤ó¡¢¸þ°æÍý¤µ¤ó¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿º¢¤¬¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡£´Ñ¸÷µÒ¤À¤í¤¦¤«¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëº£¤ÎÌ´½§±Ø¤ò¸«¤ËÍè¤¿¿Í¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¤ª¤µ¤á¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¤¬¤Ã¤ÆÃÏ¾å¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¹©»ö¤ÎÇò¤¤ºô¤¬¡£Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥ó¥¹±Û¤·¤Ë¾¯¤·¤Ð¤«¤êÌÌ±Æ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô°Ê³°¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤Î´ÇÈÄ¤â½ê¡¹¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯Ì´½§±Ø¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤È¤Ê¤ê¤Î¿Í¹©Åç¡¦Éñ½§¡Ê¤Þ¤¤¤·¤Þ¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£Ì´½§±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦³¬ÃÊÂ¦¤Î½Ð¸ý¤ò½Ð¤Æ¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤È¡¢Éñ½§ÊýÌÌ¤ËÂ³¤¯ÊâÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾¯¤·Êâ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢¤äATC¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÂçºåÆî¹Á¤ÈÉñ½§ÊýÌÌ¤ò·ë¤ÖÂç¤¤Ê´´ÀþÆ»Ï©¤¬¤¢¤ë¡£º£¤â¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬ÉÑÈË¤ËÁö¤ë¤½¤Ð¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÉý¤ÎÊâÆ»¤ò°ìÏ©¡¢Éñ½§ÊýÌÌ¤Ø¡£ÅÓÃæ¡¢Æ»¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÌ´½§¤Çµ®½Å¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¡£
¡¡Ì´½§¤ÈÉñ½§¤ò·ë¤ÖÌ´ÉñÂç¶¶¡£ºòÇ¯1·î19Æü¤ÎÌ´½§±Ø³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¾Â¦¤ÎÊâÆ»¤¬ÄÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËüÇî²ñ´üÃæ¡¢Êâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Á´Ä¹¤¬1¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¢¤ë¤³¤Î¶¶¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤êºä¡£¾¯¤·¤¤Ä¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÃæ±û¤ÎºÇ¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é²þ¤á¤ÆËüÇî²ñ¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼êÁ°¤Ë¤Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤¬¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²òÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¾ÝÄ§¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ä¤·¤¯¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡Ì´½§±Ø¤«¤éµ¼Ô¤ÎÂ¤ÇÌó30Ê¬Êâ¤¡¢¶¶¤ÎÉñ½§Â¦¤ËÅþÃå¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬Îý½¬µòÅÀ¤È¤¹¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¸ø³«Æü¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£2ÌÌ¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤¦¤Á¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦WE¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éñ½§¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î2·³¤ÎËÜµòÃÏ¤ä¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÂçºå¥·¥Æ¥£¿®ÍÑ¶â¸Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°¤ÎÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤¬¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¹¤ë¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢»ÜÀß¤¬Â·¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢¼ÖÍøÍÑ°Ê³°¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢JRºùÅç±Ø¤Þ¤¿¤ÏÂçºå¥á¥È¥í¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø¤«¤é¤Î¥Ð¥¹¤¬¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÎÍê¤ß¤Î¹Ë¡£¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¹â¹»Ìîµå¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤Ïº®»¨É¬»ê¤À¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢Éñ½§¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤¬±ä¿¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢JRºùÅçÀþ¤äµþºåÃæÇ·ÅçÀþ¤Î±ä¿¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏÀè¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡µ¼Ô¤ÏºÆ¤Ó¡¢Éñ½§Â¦¤«¤é¡¢Ì´ÉñÂç¶¶¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢µ¢Ï©¤Ø¡£ÅÓÃæ¡¢¶¶¤òÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤ÇÄÌ¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡Ö¥¬¥¿¥ó¥´¥È¥ó¡×¤ÈÆ»¤òÍÉ¤é¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂçºåÏÑ¤ò²£ÌÜ¤ËÊâ¤¿Ê¤á¡¢Ì´½§±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î±Ø¤Ë³èµ¤¤¬Ìá¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£IR¡ÊÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë³«È¯¡¢ËüÇîÀ×ÃÏ¤Î³èÍÑ¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´½§¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£