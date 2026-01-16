¡Ö°§»¢¤·¤Æ¤âÌµ»ë¡×±¢¼¾¤ÊÅÄ¼Ë¤ÎÂ¼¼Ò²ñ¤Ç40Âå½÷À¤¬¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³
¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¡×¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¦¤Ë¿ÆÆ±»Î¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÀµÄ¾¥Þ¥ÞÍ§¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î40Âå½÷À¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥ÞÍ§ÉÔÍ×ÏÀ¡×¤òÅê¹Æ¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤¡Ë
¡ÖµÁÌ³¶µ°é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é´é¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×
½÷À¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅÄ¼Ë¤ÎÂ¼¼Ò²ñ¡×¡£¼þ°Ï¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¿Æ¤¬¤ª¤é¤º¡¢ÁêÃÌÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±¢¼¾¤Ê¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç°§»¢¤·¤Æ¤âÌµ»ë¤È¤«¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢½÷À¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÈÆâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¬¤¤»ä¤Ë¤Ï»Ð¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¿§¡¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃÅù¤Ç¶á¶·Êó¹ð¤ä¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤À¤´ÖÏÃ¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Çµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
»Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í§¿Í¤«¤é¤Ïº£¤Ç¤â»Ò°é¤ÆÁêÃÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ë¶áÎÙ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖµÁÌ³¶µ°é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é·ù¤Ê¿Æ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¡¢ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦²æËý¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌµÍý¤ËÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÈÆâ¤ä¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
