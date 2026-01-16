ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¼ç±é¡Ø´À¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¡Ù¤Ë¥³¥í¥Á¥À¾Ìî¡¦ÂÎ©Íü²Ö¤é¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥¹¥È½Ð±é·èÄê¡ª
¡¡4·î3Æü¡Á5·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦IMM THEATER¤Û¤«¡¢¹Åç¡¦Âçºå¡¦ÉÙ»³¡¦»³·Á¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ëÎëÌÚÊÝÆàÈþ¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ø´À¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¡Ù¤Î½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤È¸ø±é³µÍ×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÊÝÆàÈþ59ºÐ¡¢ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê°áÁõ¤ÇÌ¥Î»¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ËÜºî¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤ä¾õ¶·¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë´î·à¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥¬¥ê¥¹¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¼çºË¡¢ÉÚºä Í§¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤«¤é¾®·à¾ì¤Þ¤Ç´Ñ·à¤¹¤ëÃæ¤Ç¥¢¥¬¥ê¥¹¥¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢Á°½Ò¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤â±ï¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢2024Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ØÆ¨ËÛÀ¯Áö(¤È¤¦¤Û¤ó¤»¤¤¤½¤¦)-±³¤Ä¤¤ÏÀ¯¼£²È¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡©-¡Ù¤Ë¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¶¦¤ËÉñÂæ¤ò¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Õ¤ó¤·¤ÆÀ¯¼£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡ØÆ¨ËÛÀ¯Áö¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÚºä¼«¿È¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¡£Á°²ó¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤¿ÌòÊÁ¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡¡Í©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¼þ¤ê¤ÇÁûÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡¢¤¤¤ï¤¯¤¢¤ê¤²¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£
¡¡Ä¹ÃË¡¦¿¹°æ¶©Ìò¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¡¢Ä¹½÷¡¦Àî¾å¡ÊµìÀ«¡¦¿¹°æ¡ËÀéÀ»Ìò¤Ë¤ÏÂÎ©Íü²Ö¡¢¼¡ÃË¡¦¿¹°ææÆÌò¤Ë¤Ï¥ß¾®±ÛÍ¦µ±¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤ÎÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ë¬ÌäÈÎÇä°÷¤ÎÈøÅÄÍýº´Ìò¤Ë¤Ï¡¢Íö¼÷¤È¤à¡¢¤½¤·¤Æ¸µÉ×¡¦¿¹°æ¼£Ìò¤òÅÄÃæÍ×¼¡¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡°ä±Æ¤ÎÃæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÊì¤È¡¢¤½¤ÎÊì¤ò¼è¤ê°Ï¤à²ÈÂ²¤ÈÍ£°ìÍ©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë½÷À¡½ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤â´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø´À¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦IMM THEATER¤Ë¤Æ4·î3¡Á19Æü¡¢¹Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë¡Ê¹Åç¸©Î©Ê¸²½·Ý½Ñ¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Æ4·î22¡¦23Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ5·î2¡¦3Æü¡¢ÉÙ»³¡¦Å×ÇÈ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ5·î16¡¦17Æü¡¢»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ5·î23¡¦24Æü¾å±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÊÝÆàÈþ59ºÐ¡¢ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê°áÁõ¤ÇÌ¥Î»¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ËÜºî¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤ä¾õ¶·¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë´î·à¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥¬¥ê¥¹¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¼çºË¡¢ÉÚºä Í§¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤«¤é¾®·à¾ì¤Þ¤Ç´Ñ·à¤¹¤ëÃæ¤Ç¥¢¥¬¥ê¥¹¥¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢Á°½Ò¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤â±ï¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢2024Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ØÆ¨ËÛÀ¯Áö(¤È¤¦¤Û¤ó¤»¤¤¤½¤¦)-±³¤Ä¤¤ÏÀ¯¼£²È¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡©-¡Ù¤Ë¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¶¦¤ËÉñÂæ¤ò¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£
¡¡Í©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¼þ¤ê¤ÇÁûÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡¢¤¤¤ï¤¯¤¢¤ê¤²¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£
¡¡Ä¹ÃË¡¦¿¹°æ¶©Ìò¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¡¢Ä¹½÷¡¦Àî¾å¡ÊµìÀ«¡¦¿¹°æ¡ËÀéÀ»Ìò¤Ë¤ÏÂÎ©Íü²Ö¡¢¼¡ÃË¡¦¿¹°ææÆÌò¤Ë¤Ï¥ß¾®±ÛÍ¦µ±¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤ÎÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ë¬ÌäÈÎÇä°÷¤ÎÈøÅÄÍýº´Ìò¤Ë¤Ï¡¢Íö¼÷¤È¤à¡¢¤½¤·¤Æ¸µÉ×¡¦¿¹°æ¼£Ìò¤òÅÄÃæÍ×¼¡¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡°ä±Æ¤ÎÃæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÊì¤È¡¢¤½¤ÎÊì¤ò¼è¤ê°Ï¤à²ÈÂ²¤ÈÍ£°ìÍ©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë½÷À¡½ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤â´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø´À¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦IMM THEATER¤Ë¤Æ4·î3¡Á19Æü¡¢¹Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë¡Ê¹Åç¸©Î©Ê¸²½·Ý½Ñ¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Æ4·î22¡¦23Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ5·î2¡¦3Æü¡¢ÉÙ»³¡¦Å×ÇÈ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ5·î16¡¦17Æü¡¢»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ5·î23¡¦24Æü¾å±é¡£