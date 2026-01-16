¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã½°±¡Áª¤Ç¶¦ÅÝ¤ì¡£É¬Á³¤ÎÆ°¤¡×ÍÇÏÀ²³¤»á¤¬Î©Ì±¤È¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤òÊ¬ÀÏ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸øÌÀ¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×Î¾ÂåÉ½¤Ï£±£µÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡££²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿½°±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ßÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢ÊÝ¼é¿§¤ò¶¯¤á¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÍÇÏÀ²³¤»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖÎ©¸ø¿·ÅÞ¡×·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã½°±¡Áª¤Ç¶¦ÅÝ¤ì¡£¤³¤ì°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢É¬Á³¤ÎÆ°¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹çÎ®¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸øÌÀ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¸øÌÀ¤ÏÆÃ¤Ë¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÞÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÞÆâ¤Ë¤ÏÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¿Æ¼«Ì±¤Ë²óµ¢¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ß¤ë¡£
¡¡Î©Ì±¤âÀ¥¸ÍºÝ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤Ç¤Ï½°±¡Áª¤ÇÎ©·û¤ÏµÄÀÊÈ¾¸º¤È½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©Ì±¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤Ç¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸øÌÀ¤Ë¤Ï£±¡Á£²Ëü¤Î¸ÇÄêÉ¼¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ì±¤«¤éÎ©Ì±Â¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÈÍÇÏ»á¡£ÅÞÀª¸ºÂà¤ò»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤Î¹çÎ®¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÇÏ»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶¤ÎÆ°¤¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÆü¤ÇµÞ¤¤ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Þ¤ÇÎ¾ÅÞ¤ò¤Ä¤Ê¤°Áë¸ý¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£º£¸å¤ÏµÞÂ¤ÁÈ¿¥¤ò¤É¤¦½°±¡Áª¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤«¡¢Áªµó¸å¤ÎÎ¾ÅÞ¤Î»²±¡µÄ°÷¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£