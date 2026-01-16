¡ÚÈ¢º¬¤Ø¤ÎÆ»¡Û¡ÖÈ¢º¬£±£±¶è¡×¤Ç¸«¤¨¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¶¯¤µ¡¡Í¥¾¡¤ÎÜÅ»³°ìñ¥¡ÖÍèÇ¯¤ÎÂè£±£°£³²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÉ¬¤ºÁö¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£²¡¢£³Æü¡Ë¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬»Ë¾å½é¤ÎÆ±°ì¥Á¡¼¥à£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¡ÊÄÌ»»£¹ÅÙÌÜ¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï£¸Æü¸å¤Î£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÎÏÁö¡£ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£±¶è£±£²°Ì¤ÎÜÅ»³°ìñ¥¡Ê¤¹¤®¤ä¤Þ¡¦¤¤¤Ö¤¡¢£±Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¡¢£µ¶è¤ò¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÇÁö¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÎÄï¡¦Á³¡Ê¤¼¤ó¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬£²°Ì¤È¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£¡ÖÈ¢º¬£±£±¶è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂç¤Ë¤Ï¡Ö£±£±¶è¤ÇÎÏÁö¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÍâÇ¯¤ÎÈ¢º¬¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¢º¬£±£±¶è¡×¤Î¹ÓÀî²ÏÀîÉß¤Ï¶¯É÷¤¬¿á¤¡¢¹ÓÎÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÐÏ¿³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëµÏ¿²ñ¤ÏÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡Ö£°¶è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢È¢º¬±ØÅÁÄ¾¸å¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¡Ö£±£±¶è¡×¤À¡£
¡¡ÎãÇ¯£±·î¾å½Ü¤ÎÆüÍËÆü¤ËÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹ÓÀî²ÏÀîÉß¥³¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£È¢º¬±ØÅÁ¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï£±·î£²¡¢£³Æü¤Î¤¿¤á¤Ë£±Ç¯¤ò²á¤´¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÏÌó£±½µ´ÖÃÙ¤ì¤Ç£±Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¤ò»î¤¹¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£º£Ç¯¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿²¦¼Ô¡¦ÀÄ³ØÂç¤¬£±£±ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤ÎÁª¼ê¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£±£±¶è¤Ï»þÀÞ¡¢£±£°¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¯¸·¤·¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æó½Å»°½Å¤Î¿Í³À¤¬±èÆ»¤òËä¤á¤ëÈ¢º¬Ï©¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¹ÓÀî²ÏÀîÉß¥³¡¼¥¹¤Ë´Ñ½°¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²ó¤Ã¤¿¸åÈ¾¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï½øÈ×¡¢º£²ó¤ÎÈ¢º¬½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿Ë¡ÂçÀª¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡££µ¥¥í²á¤®¤«¤éÀÄ³ØÂç¤ÎÃæÂ¼³¤ÅÍ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Ìó£±£µ¥¥í¤Ç¹õÅÄÁ³¤¬¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£Í£°ì¡¢ÜÅ»³¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤Ë¡£»Ä¤êÌó£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÜÅ»³¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ£±»þ´Ö£²Ê¬£µ£¹ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡£È¢º¬£±£±¶è¤Î¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÜÅ»³¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é£±¶è¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¶è´Ö£±£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤È£¸ÉÃº¹¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ë¡ÖµÚÂèÅÀ¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢£±£¶¿Í¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¡Ö£±½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·üÌ¿¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ºòÇ¯£±£²·î£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë³ØÆâµÏ¿²ñ£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¡ÖÈ¢º¬£°¶è¡×¤Ç¶¯É÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢£²£¹Ê¬£³£¶ÉÃ£²¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¡££°¶è¤È£±£±¶è¤ÎÎ¾Êý¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÜÅ»³¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÎÂè£±£°£³²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÉ¬¤ºÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÊ»ºÅÆüËÜ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£²·î£±Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö£±»þ´Ö£±Ê¬£³£°ÉÃ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÜÅ»³¤ÏÀÄ³ØÂçÎòÂå£³°Ì¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÜÅ»³¤«¤é£¶ÉÃÃÙ¤ì¤Î£²°Ì¤Ë¤Ï¹õÅÄÁ³¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÜÅ»³¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢£±£µ¥¥í¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£·»¤ÎÄ«Æü¤Ï£µ¶è¤Ç£±»þ´Ö£·Ê¬£±£¶ÉÃ¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö¥·¥ó»³¤Î¿À¡×¡õ¡Ö£´ÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¡×¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¡¢Á³¤Ï£µ¶è£±£µ¡¦£¸¥¥íÃÏÅÀ¤Îµë¿å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·»¤Ë¥Ü¥È¥ë¤òÅÏ¤·¤Ê¤¬¤éÌó£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤À¤±È¢º¬Ï©¤òÁö¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁª¼ê¤È¤·¤ÆÁö¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áö¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤³¤½Áö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾å°Ì£±£°¿ÍÃæ£¸¿Í¤¬ÀÄ³ØÂçÀª¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÄ³ØÂç¤ÎÄìÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢¾å°ÌÁª¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¾¸å¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ëÁª¼ê¤ÏÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï±ØÅÁ¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÀÄ³ØÂç¤Ç¤Ï¡Ö£±£±¶è¤ÇÎÏÁö¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÍâÇ¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à£²°Ì¡£º£²ó¡¢£´¶è£³°Ì¤È¹¥Áö¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££³Ç¯Á°¤ÏÅö»þ¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê¸½£´Ç¯¡Ë¤¬Æ±¤¸¤¯¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£¸¶è¶è´Ö¾Þ¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Å¤¯¤Ï½éÍ¥¾¡¤·¤¿£±£µÇ¯È¢º¬±ØÅÁÄ¾¸å¤ÎÆÊÌÚ¡¦¹âº¬Âô¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢Åö»þ¡¢£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿²¼ÅÄÍµÂÀ¡Ê¸½¥³¡¼¥Á¡¢£²£¹¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£¸¶è¶è´Ö¾Þ¤ÈÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æµ±¤¤¤¿¡£
¡¡È¢º¬Ï©¤«¤é¹ÓÀî²ÏÀîÉß¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢È¢º¬Ï©¤Ø¡£¤½¤ÎÆ»¤Ï¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ë