ÎëÌÚÆà¡¹¡ÖÂÎÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥ï¥ó¥·¥ç¥ë»äÉþ¤Ç»Å»öÊó¹ð¡ª¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¾ÍÛ¤¬»÷¹ç¤¦½÷¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê£³£·¡Ë¤¬»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖºòÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡¡ºòÆü¤Ï»Å»ö¤ÇÂÎÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤ÉÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿»äÉþ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºòÆü¤Î¸½¾ì¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬Âô»³¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡¡¤Þ¤¿¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¾ÍÛ¤¬»÷¹ç¤¦½÷¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£