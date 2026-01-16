¼ãÄÐÀé²Æ¡¢·»¤¬¼þ°Ï¤Ë¡ÈËå¤¬¼ãÄÐÀé²Æ¡É±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡Ö¸¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·»¤¬Ä¹Ç¯¡¢¼þ°Ï¤Ë¡ÖËå¤¬¼ãÄÐÀé²Æ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¼ãÄÐÀé²Æ¤ÎÀ®¿Í¼°¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÉã¤â´é½Ð¤·
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¤¬Âç½¸¹ç¡ªÀ¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀSP¡×¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡Ö·»¤â¿Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ø¤Á¡¼¤Á¤ã¤óÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î·»¤È¤ÎÃç¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»ä¤ÏÃç¤¤¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢·»¤ÏËå¤¬¼ãÄÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤³2¡Á3Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ¡¢Í§Ã£¤È¤«Æ±Î½¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ëå¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡ÖÉáÄÌ¤Ëµ¿Ìä¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢²¿¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î´Öµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤¨¡¢²¿¤Ç»ä¤Î¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Ð¥«¤À¤«¤é¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¡£½Ð±é¼Ô¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
