¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï16Æü¡¢·ÐºÑ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§06¡Á¸å11¡§55¡Ë¤¬4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï20Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ëMC¤Î¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºî²È¤Î¶â¸¶¤Ò¤È¤ß»á¤È²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ºî²È¤ÎÂ¼¾åÎ¶»á¤Ï¡Öºî²È¤Ï¡¢»à¤Ê¤º¡¢¤¿¤ÀÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤ß¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û´Ö¤â¤Ê¤¯¸«Ç¼¤á¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç·¹¼Ð¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÂ¼¾åÎ¶»á¡õ¾®ÃÓ±É»Ò
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¼¾å»á¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£»þÂå¤ÎÀèÃ¼¤òÁö¤ë´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î·ÐºÑ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡É¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥á¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ20ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¶â¸¶¤Ò¤È¤ß»á¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡£
¡¡Â¼¾å»á¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¶â¸¶»á¤Ï¡ÖÆó½½Ç¯»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÆó¿Í¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¡¢º£¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È2¿Í¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¹¥´ñ¿´¤È¼èºàÍß¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
