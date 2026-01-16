ACEesÉâ½êÈôµ®¡¢ÃÛ120Ç¯¸ÅÌ±²È²þÁõ¥í¥±¤Ë»Ö´ê¡¡Ä¶²á¹ó¥í¥±¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦¿Í¤¦¤Ê¤é¤¹Âç³èÌö
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦ACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å7¡§56¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó¤Î¿·µï²þÁõ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£7²óÌÜ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤È¤Ê¤ë´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤ÈÉâ½ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖËã¤µ¤ó¤ÎµíÐ§¤ò´®Ç½¤¹¤ëÉâ½êÈôµ®
¡¡Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤ÆÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡¢ÃÛ120Ç¯¸ÅÌ±²È¤òºÆÀ¸Ãæ¡£º£²ó¤Ï¼«¤é¸ÅÌ±²È¥í¥±¤ò»Ö´ê¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¾Î¤¹¤ëÄ¶´ïÍÑ¤ÊÉâ½ê¡¢·úÃÛ¶È¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤ä¤ëµ¤100¡ó¤ÎÃÓºê¤¬»²Àï¤¹¤ë¤â¡Ä»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Êì²°¤ÎÅ·°æÅÉÁõ¡õ¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÅÚÊÉºî¤ê¤ËÀä¶«¡£¥í¥±»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë½ÅÏ«Æ¯¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¸Â³¦À£Á°¤ÇÃ¦Áö¡Ê!?¡Ë¤¹¤ë¤âÉâ½ê¤¬Áá¡¹¤Ëºî¶È¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦¿Í¤µ¤ó¤â¤¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç³èÌö¡£Ï«Æ¯¸å¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ï¡¢»ÖËã¤µ¤óÎ®¡¦¿å¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¤¦¤ÞÌ£¶Å½Ì¤ÎÌµ¿åµíÐ§¡õº½´Î¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¶ÄÅ·ÎÁÍý¤ËÊÑ¿È¡õ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤À¤é¤±¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬ÇúÃÂ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¤µ¤é¤ËÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤«¤éÇÐÍ¥¡¦Áð´¢Ì±Âå¤¬ÅÐ¾ì¡£»ÖËã¤µ¤óÆÃÀ½µíÐ§¤ËÁð´¢¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë¡£
