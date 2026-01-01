±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¡È»¦¤·²°¤¿¤Á¡É¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥¹¥¥ëÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¡È¥À¥¤¥ä¡É¤Ï¥â¥À¥ó¥Ð¥ì¥¨·Ð¸³¼Ô
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¡Ê3·î6Æü¸ø³«¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢º´µ×´Ö¤ä¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤ë»¦¤·²°¤È¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤é¡È»¦¤·²°¡É¤¬¥À¥ó¥¹¡©Í½¹ð±ÇÁü¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£º´µ×´Ö¤ÈÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ç¯Îð¤âÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¡È¸É¹â¤Î¥×¥í¤Î»¦¤·²°¤¿¤Á¡É¤¬¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¡¦ËÜ¾ò²ñ¤Î¥¯¥»¼Ô¿ÆÊ¬¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤ë¥À¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤Î°Å»¦¤ò¤â¤¯¤í¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£·Ð¸³¥¼¥í¡¢¶¨Ä´À¥¼¥í¡¢¤ä¤ëµ¤¤â¥¼¥í¤Ê¥Ç¥³¥Ü¥³Â¨ÀÊ¥Á¡¼¥à¤¬ËÜµ¤¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê5¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡É¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÍ¥¤·¤¤Êä½õ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÅÁÀâ¤Î¸µ»¦¤·²°¡¦¥À¥¤¥ä¡Êº´µ×´Ö¡Ë¡¢º£²ó¤ÎÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤Ë»¦¤·²°¤¿¤Á¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤ÇÉ÷´ÖÁÈ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡¦·§¾ë¡ÊÄÇÌ¾µËÊ¿¡Ë¡¢²áµî¤Ë¤¢¤ë½ý¤òÉé¤¤·²¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¦¥¯¡¼¥ë¤Ê»¦¤·²°¡¦¶ÍÀ¸¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¡¢Æ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤ê¤ä¤¹¤¤À³Ê¤À¤¬¿Í¾ð¿¼¤¤»¦¤·²°¡¦¥·¥ó¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¡¢·§¾ë¤È¤Ï·»ÄïÊ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÃç¤À¤¬º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µÉðÆ®ÇÉ¡¦Â¼±«¡Ê¾®Âô¿Î»Ö¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿5¿Í¤¬½¸·ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ê!?¡Ë¤È¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿5¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¥ë¡¼¥Ä¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£»¦¤·²°¥¹¥¥ë¤È¤·¤ÆÆóÃú·ý½Æ¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¥â¥À¥ó¥Ð¥ì¥¨¤ò¤â¤Ä¥À¥¤¥ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·§¾ë¤Ï¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÍð¤ì·â¤Á¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¥À¥ó¥¹¡¢¶ÍÀ¸¤ÏÃ»½Æ¡¢HIP HOP¥À¥ó¥¹¡¢¥·¥ó¤ÏÆ¬ÆÍ¤¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥À¥ó¥¹¡¢Â¼±«¤Ï´Áµ¤¡¢ËßÍÙ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ÄÀ¤µ¤¯Îö¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¥¹¥¥ë¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¥Ý¥ë¥È¤Ç2·î27Æü¤«¤é3·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦»°Âç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤Î°ì¤Ä¡ÖÂè46²ó¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ý¥ë¥È)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊDIRECTORS WEEK OFFICIAL SECTION¡Ë¡×Ä¹ÊÔ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¸ø³«¤òÄ¾Á°¤ËÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤¬±©¤Ð¤¿¤¯¡£
