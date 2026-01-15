17»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÌµÇÔ¡¢¤µ¤é¤ËÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¶Ã°Û¤Î53¡¡¥³¥ó¥Ñ¥ËÎ¨¤¤¤ëº£µ¨¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÎòÂåµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï14Æü¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï15¾¡2Ê¬ÌµÇÔ¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÀ¼ºÅÀ¤ÎÆâÌõ¤â¸«»ö¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï66¥´¡¼¥ë13¼ºÅÀ¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹53¤ÇÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè17Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÎòÂåºÇÂ¿¾¡¤ÁÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥ó¥±¥¹¤¬»Ø´ø¤·¤¿2012-13¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç91¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏCL¤ò´Þ¤à3´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎòÂåºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÉ¾È½¤À¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï29¾¡4Ê¬1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤ò¤âÄ¶¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀ¿ô¤Ç¤Ï¡¢1971-72¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç101¥´¡¼¥ë¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë66¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£