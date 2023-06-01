¡ÖÈà¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¿·¾±¥Ï¥àÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¡¢ÂÇ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡©¡¡µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡¡28ºÐÊá¼ê¤Ë¤Ï¡Ö100ÂÇÅÀ¤Ë¶á¤¤¿ô»ú¤ò¡Ä¡×
·´»Ê¤Ï4ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤Ë¥ª¥Õ¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬6µ¨¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁãÉüµ¢¡£180Åêµå²ó¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤ÊÅê¼ê¿Ø¤ò¹½ÃÛ¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£½Õ¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ïºòµ¨ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¯¤ê¹¤²¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç·ãÆÍ¡£¤¹¤Ç¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Ëºòµ¨¡¢¼«¿È½é¤ÎÂôÂ¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿°ËÆ£Âç³¤¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï1·î15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÆüËÜ¥Ï¥àÅ¸Ë¾¡ÛÍ¸¶¤Î²ÃÆþ¤Ç°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¡ª2°Ì¥Á¡¼¥à¤È10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾å¤ÏÆñ¤·¤¤¡©º£µ¨ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÆÈÁöÍ¥¾¡¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¹âÌÚ¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï83¾¡¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¾®µ×ÊÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ë½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤òÍÊ¤·¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ÇÂç»ö¤ÊÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤ÏÂÇÀþ¸ÇÄê¤òµá¤á¤ë¡£³«ËëÅö½é¤Î1¤«·î¤ò¸«¶Ë¤á¤Î»þ´ü¤È¤·¤ÆGW¤ò¤á¤É¤ËÂÇÀþ¤ò¸Ç¤á¡Ö¸ÇÄê¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬ÆÈÁö¤¹¤ë¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¡×¤È¡¢Í¥¾¡¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÇÔ¤ì¤¿Í×°ø¤Ë¤ÏÂÇÀþ¤¬¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¹¤ë¿ô»ú¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ËüÇÈÃæÀµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂÇÎ¨.250°Ê¾å¤Î30È¯ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¡×¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤òµá¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤«¤é¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ëÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÂÇÎ¨.280¤Î80ÂÇÅÀ¤Ï¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³«Ëë4ÈÖ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·´»ÊÍµÌé¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡×¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ô»ú¤ò¤¢¤¨¤Æ¤¤¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½½Ê¬Íý²ò¤Ç¤¤ë·´»Ê¤À¤«¤é¡×¡¢¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹¥µ¡¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢100ÂÇÅÀ¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹â¤¤´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡·´»Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤â¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£ºòµ¨¤Ï111»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.297¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¤â3¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤â¡ÖÈà¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¡´ÊÃ±¤Ë¡×¤È4ÈÖ¤Î½ÅÀÕ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢·´»Ê¤ò´Þ¤á¡¢ºòµ¨ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ·âÆó´§¤Î¼çË¤¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢ËüÇÈ¡¢À¶µÜ¡¢¿åÃ«½Ö¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö5¿Í¤Ï¸ÇÄê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï³«Ëë¤«¤é¡Ö¿ô»ú¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Âç¹Ò³¤¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤â¤¤¤è¤¤¤è½¸ÂçÀ®¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò°ìÁØ¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]