¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¹¶·â±ä´ü¤òÍ×ÀÁ¡¡ÊÆ¡¢¥Ç¥âÃÆ°µ¤Ç¥¤¥é¥óÀ©ºÛ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥ºÅÅ»ÒÈÇ¤Ï15Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È14Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Î±ä´ü¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÏÑ´ß¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤Î¹â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤É¤âÊÆ¹ñ¤Ë¹¶·â¤Î¼«½Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃæÅì¤ÎÊÆÆ±ÌÁ¹ñ¤äÍ§¹¥¹ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈ¿ÂÐ¤Î»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï15Æü¡¢¥Ç¥âÃÆ°µ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñËÉ¡¦³°¸ò¤ÎÀ¯ºöÁ´ÈÌ¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¤¥é¥óºÇ¹â°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¤Î¥é¥ê¥¸¥ã¥Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤ä³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ´´Éô¤é¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï15Æü¡¢ÊÆ·³¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥¦¥Ç¥¤¥É¶õ·³´ðÃÏ¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤¬ÊóÉü¤òÍ½¹ð¤¹¤ëÃæ¡¢Í½ËÉÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ°ìÉôÍ×°÷¤ËÅ±¼ý¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò»¦³²¤¹¤ì¤ÐÉðÎÏ¹Ô»È¤â¼¤µ¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¡£14Æü¤Ë¤Ï¡Ö»¦³²¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢·³»ö²ðÆþ¤òÁªÂò»è¤«¤é³°¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£