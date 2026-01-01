ÌÜ¤òµ¿¤¦¥ì¥Ù¥ë¡Ä´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¤ÎÄ¶Ì©Ãå¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÈ¿¶ÁÇúÈ¯¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤¬°µ´¬¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óºÝÎ©¤Ä»äÉþ»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂæÏÑ¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯40¼þÇ¯¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ìÀ£Á°¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢º£·î10Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤¬¿ôËçÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤Ï¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¤¤¤¦»äÉþ»Ñ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ËËþÌÌ¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÈþËÆ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¡£Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤Ï2000Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£2019Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë´Ú¹ñ¡¦·ÄËÌ¡Ê¥¥ç¥ó¥Ö¥¯¡ËÃÏ¶èÂç²ñ¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¾Þ¤È¿Íµ¤¾Þ¡¢2020Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥³¥ê¥¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¡¦·ÄËÌÂç²ñ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥â¥Ç¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2021Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëÉôÌç2°Ì¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤ÎÈþËÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¥Á¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤Î¿å¸¶FC¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤Î´Ú¹ñ¥¬¥¹¸ø¼Ò¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤ÎKBÂ»³²ÊÝ¸±¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÂæÏÑÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤ÎÅí±à¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥º¤Î±þ±çÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£