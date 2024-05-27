¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¹Åç¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¡2Ç¯Ï¢Â³60ÀïÅÐÈÄ¤Ø¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤°¤é¤¤ÂÎ¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹Åç¤Ï15Æü¡¢¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎÂçÌîÎý½¬¾ì¤ÇÁª¼ê²ñ¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢30Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë2Ç¯Ï¢Â³60»î¹çÅÐÈÄ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë158¥¥í·×Â¬¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç¡¢½¾Íè¤Î157¥¥í¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£À©µåÌÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¿Þ¤ê¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò´ü¤¹¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î60»î¹çÅÐÈÄ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÅçÆâ¤Ï¡¢¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âº£Ç¯¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤°¤é¤¤ÂÎ¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï60»î¹çÅÐÈÄ¤Ç¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê²ñ¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥±¥¬¤À¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼«¤é¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥´¥íÊáµå¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤â¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Àè·è¡£¤½¤³¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥ª¥Õ¤Ï¡Ë¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡£µåÂ®¤â¡Ê¼«¸ÊºÇÂ®¤«¤é¡Ë1¥¥í¥¢¥Ã¥×¤Î158¥¥í¤ò¡ÊÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡×
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¡£ÎãÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤¬¸º¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ»éËÃ¤¬Áý¤¨¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡£¤½¤Î¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÎÌÜÅª¤³¤½¤¬¡¢ºòµ¨µå¼ïÊÌ¤ÇÌó6³ä¤òÀê¤á¤¿Ä¾µå¤Îµå°Ò¸þ¾å¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¿ôÃÍ¤òµó¤²¡¢¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÃå¼ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥³¡¼¥¹¤ÎÅê¤²Ê¬¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÂÎ2Ê¬³ä¤Ç¡£Æâ¡¢³°¤Ø¤ÎÅê¤²Ê¬¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡Ä¾µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµå°Ò¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¤Ï¹âÄã¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°µÅÝ¤Ç¤¤ë¹äµå¤¬ºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¤À¤¬º£µ¨¤«¤é¤Ï±ü¹Ô¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Î²£Éý¤â»È¤¦¤Ù¤¯ºö¤òÎý¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥È¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¹½¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÆâ¡¢³°³Ñ¤Ë¤â¹½¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢À©µå¤â°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¡£¡ÖÂà²½¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅçÆâ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¶»¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ØÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë