¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡É¹âµéSUV¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª Á´ÌÌºþ¿·¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß2¥â¡¼¥¿¡¼¡×ÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Ë¿Ê²½¡ª Ä¶¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡Ö¿··¿¥¢¥¥å¥éRDX¡×Âè4À¤Âå¡ª ÊÆ¹ñ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤¿¡ª
¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡É¹âµéSUV¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥¥å¥é¡×¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡ÖRDX¡×¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÍ½¹ð¤¹¤ë²èÁü¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¥¢¥¥å¥é½é¤È¤Ê¤ë¡Ö2¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¤³¦½é¸ø³«¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡É¹âµéSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê23Ëç¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥¢¥¥å¥é¤¬Ä¹Ç¯ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎò»Ë¤¬¡¢ÅÅÆ°²½¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÀë¸À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢RDX¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡²áµî3À¤Âå¡¢Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÌó85ËüÂæ¤òµÏ¿¡£¥¢¥¥å¥é¤ÎSUV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉÔÆ°¤ÎÁÃ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè4À¤Âå¤È¤Ê¤ë¿··¿RDX¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¢¤½¤·¤ÆEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ò¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¥å¥é¤Ï¡¢¤³¤Î¿··¿RDX¤òº£¸å¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸»º¤òÇ¯Æâ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥¥å¥é¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥»¡¼¥ë¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥é¥ó¥²¥ëÉû¼ÒÄ¹Êäº´¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö20Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢RDX¤ÏºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¥å¥é¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡´ü·¿¤È¤Ê¤ëÂè4À¤Âå¤ÎRDX¤¬¡¢¥¢¥¥å¥é¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¡Ø2¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢RDX¤ÎÎò»Ë¤Ï¾ï¤Ë³×¿·¤È¶¦¤Ë¤¢¤ê¡¢2007Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂåRDX¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥¢¥¥å¥é½é»²Æþ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎËÌÊÆ¥Û¥ó¥À¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¢¥¥å¥é¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤AWD¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSH-AWD¡×¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤À¤Ã¤¿SUV»Ô¾ì¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶¯ÎÏ¤ÊV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤È´¹Áõ¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÆâÁõ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸½¹Ô¤Î3ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ø¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¥¿¡¼¥Ü¤ÈºÇ¿·À¤Âå¤ÎSH-AWD¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¥å¥é¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´µ»½Ñ¤ä¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè4À¤Âå¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ëRDX¤¬¿·¤¿¤ËÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö2¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤È¤¤¤¦²òÅú¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡Öe¡§HEV¡×¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¢¥¥å¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÊÀº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿··¿RDX¤Ï¡¢¡ÖMDX¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¡ÖADX¡×¡¢¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¤ËÅêÆþÍ½Äê¤ÎEV¡ÖRSX¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥¥å¥é¤Î¼¡À¤Âå¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÆâÇ³µ¡´Ø¤ÎÁÖ²÷´¶¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿RDX¤¬¡¢ÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤òÆÀ¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¿ôÇ¯¸å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£