¡ÖÆüËÜ¿Í¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×40Ç¯Á°¡¢¥á¥¥·¥³¾å¶õ¤Îµ¡Æâ¤Ç¡ÈÂå¤ï¤ê¡É¤Ë¼õ¤±¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤ÎÍò¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î£³¹ñ¶¦Æ±³«ºÅ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Î³«Ëë¤¬¡¢¤â¤¦£µ¤«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤ë£±·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù¤âÆüËÜÂåÉ½¤ä¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÃ½¸¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Îµ¡±¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ÊÌºýÉÕÏ¿¤ÎÂç²ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMAP¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î48¥Á¡¼¥à½Ð¾ì¡¢¹Âç¤Ê£³¤«¹ñ¡¢16ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤ëÂç²ñ¤È¤¤¤¦¶õÁ°¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ»ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë16¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤Ï¡¢£¶·î14Æü¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î½éÀï¡¢¤½¤·¤ÆÆ±25Æü¤Ë²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¡Ê£³·î²¼½Ü³«ºÅ¡Ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÈÂè£³Àï¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£Âè£²Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Ï¹ñ¶¤òÆî¤Ë±Û¤¨¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ»ï¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï2015Ç¯¤Ç¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï£µËü3500¿Í¡£¡Ö¹ÝÅ´¤Îµð¿Í¡×¤È¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÆüËÜÂÐ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Î°ìÀï¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÄÌ»»1000»î¹çÌÜ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢WÇÕ¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËWÇÕ¤Ï¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Âç²ñ¤Î1930Ç¯£··î13Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÐ¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂÐ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î2»î¹çÆ±»þ¹ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£¤«¤é40Ç¯Á°¤Î1986Ç¯£¶·î12Æü¡¢¤³¤Î³¹¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥Ò¥³¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢¥á¥¥·¥³Âç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂÐ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¹âÅÄÀÅÉ×»á¤¬ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆWÇÕ¼ç¿³¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¤³¤ÎÛØÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1970Ç¯¤Î¤ä¤Ï¤ê¥á¥¥·¥³Âç²ñ¤Ç£²»î¹ç¤ÎÉû¿³¤òÃ´Åö¤·¤¿´Ý»³µÁ¹Ô»á¤¬Í£°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤â¾¡¤Æ¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ï¡¢¥¨¥ß¥ê¥ª¡¦¥Ö¥È¥é¥²¡¼¥Ë¥ç¡¢¥ß¥Á¥§¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥ì¤Î£²ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç£³¡Ý£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£¹âÅÄ¼ç¿³¤ÏÁÐÊý¤Ë£±Ëç¤º¤Ä¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ã¤·¤¤»î¹ç¤òÎäÀÅ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¡£È¿Â§¤òÈÈ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤âµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂç»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÏÀµ¸á¡£»ä¤Ï¼èºà½ªÎ»¸å¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥Ò¥³¤«¤é¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Î¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¹Ô¤¤è¤ê°ì¤ÄÁá¤¤ÊØ¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¡£¾è¤ì¤ë¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¿ÎÉ¤¯ºÇ¸å¤Î¾èµÒ¤È¤·¤ÆÅë¾è¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¤¿¡£
¡¡µÞ¤¤¤Çµ¡Æâ¤ØÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏºÂÀÊ¤òËä¤á¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÇï¼ê¤È´¿À¼¤ÎÍò¡£¡Ö¥Ï¥Ý¥Í¥¹¡ÊÆüËÜ¿Í¡Ë¡ª¡×¡Ö¥°¥é¥·¥¢¥¹¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡ª¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤ßÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¸«»ö¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¼ç¿³¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¡¢¤½¤ÎÆ±Ë¦¤È¸«¤é¤ì¤¿»ä¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡üÀÐÀî Áï
