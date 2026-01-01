È¿Íî¡¢ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ç¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4623.70¡Ê-12.00¡¡-0.26%¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö²ðÆþ¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤êÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É³ÍÆÀ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬Í½ÁÛ°Ê³°¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬°µÇ÷Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¡¤·ÌÜ¤ÏÇã¤ï¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS
