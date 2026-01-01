¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¹ë²Ú4»þ´ÖSPÊüÁ÷·èÄê¡ªVIP¥²¥¹¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡È¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¹õÌøÅ°»Ò¤¬³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¡¢»þ¤Î¿Í¡¢ÏÃÂê¤Î¿Í¤ò·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡£Æ±°ì»Ê²ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÎºÇÂ¿ÊüÁ÷²ó¿ôÀ¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢2026Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ë²Ú4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø½Ë¡ªÅ°»Ò¤ÎÉô²°50¼þÇ¯ Ä¶¹ë²Ú¡ª·ÝÇ½³¦Áí½Ð¤Ç¤ª½Ë¤¤SP¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÈÖÁÈ¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤ò¹¹¿·¤·¤¿¹õÌø¤«¤é¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï1976Ç¯2·î2Æü¡¢¸Î¡¦¿¹ÈËµ××½¤µ¤ó¤ò½é²ó¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
³«»ÏÅö½é¤«¤éÊÔ½¸¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¡ÈÀ¸ÊüÁ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò´Ó¤¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï1Ëü2600²ó¤òÄ¶¤¨¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡É¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø½Ë¡ªÅ°»Ò¤ÎÉô²°50¼þÇ¯ Ä¶¹ë²Ú¡ª·ÝÇ½³¦Áí½Ð¤Ç¤ª½Ë¤¤SP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È·ÝÇ½³¦Áí½Ð¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢50¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
¡È¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¼Ô¡É¤¿¤Á¤¬Ï¢¤ì¤À¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤äÄ¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¹õÌø¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹õÌø¤È¤È¤â¤ËÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¤«¤éÌ¾¾ìÌÌ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡¢Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£Èà¤é¤È¹õÌø¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¿·¤¿¤Ê´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹õÌø¤ò¼è¤ê°Ï¤à¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¥¥é¥¥éµ±¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢Â³Êó¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¹õÌøÅ°»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¤±¤È¡¢²á¤®¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¡ª¤È¤¤¤¦´Ö¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¤¤º¢°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯¼ã¤¤¤ªÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¤ª¾·¤¤·¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ï1Ëü2000¿Í°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Î¿½¤·¾å¤²¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸ýÌóÂ«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î50Ç¯¡¢³§¤µ¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÅöÆü¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥í¥·¥¢ÈÇ¤¬½Ð¤Æ¤¢¤Á¤é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥í¥·¥¢¤ËË´Ì¿¤Ê¤µ¤Ã¤¿²¬ÅÄ²Å»Ò¤µ¤ó¤È¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢µï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹¤¯ÈÖÁÈ¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤È¤¤Ï¡¢Æë¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤â¿·Á¯¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£µã¤¤¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¬¡¢¤ï¤¶¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
100ºÐ¤Þ¤Ç¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£