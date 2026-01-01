ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ï¤Ê¤¼¡È¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤«¡¡¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤ëÍÍ¤¬²¿¤«¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×
¡¡TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è1·î16Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢K-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Èëð¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶È³¦¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¸ãºÊ½á¤¬¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÖNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡×¤È¶¦¤ËºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¦¡¢Ç®¤¤ÀÄ½Õ·²Áü·à¤À¡£
¡¡¸ãºÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË―¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©―¡Ù¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¼ç±é¤È¤Ê¤ëÃæÂ¼ÎÑÌé¡£¼«¿È¤ò¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÇ®·ì¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÃæÂ¼¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¡¢´À¤ÈÎÞ¤Î¡È¥¹¥Ýº¬¡É¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡£¼ã¼ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÈÌ´¡É¤Ø¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü¡È¸åÇÚ¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
――¤Þ¤º¤Ï¡¢º£²ó¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î°õ¾Ý¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Û¤É¤Î¡È²¦Æ»¡É¤ÊÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÂ¼¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ë´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤Ä¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢´À¤ÈÅØÎÏ¤ÈÍ§¾ð¤Î²¦Æ»ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢K-POP¤È¤¤¤¦Âêºà¼«ÂÎ¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯²û¤«¤·¤¤¡£¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉé¤±¸¤¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿ºî·à¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Ä¾µå¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¡¢¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÃæÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸ãºÊ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ´¤òÄü¤á¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¹¡£Ìòºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Õ¼±¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§¸ãºÊ¤Ï°ì¸«¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤ÃË¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÇ½¤À¤±¤É¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤Ç¡¢K-POP³¦¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëNAZE¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤¦¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Èà¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Ø¤Î²ü¤á¤È¤·¤ÆÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö±³¤ò¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±³¤ò¤É¤¦ËÜÅö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¸ãºÊ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ÊÉôÊ¬¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――º£²ó¤Ï¡ÖNAZE¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤è¤ê¾å¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©¾ì¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀèÇÚÊý¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Àâ¶µ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿ÍÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ö²¼¡×¤À¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤«¡¢Ç¯²¼¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¤È¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¤Î»öÌ³½ê¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤â¤¦¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÈò¤±¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡£¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÎÙ¤Ç¡Ê»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Î¡Ë¿ûÅÄ¡Ê¾Úö¡Ë¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¾ì¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¡ÖNAZE¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¼ã¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¿ÌÜÀþ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤«¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¥¢¥È¡¢ÁÇËÑ¤Ê¥¥à¥´¥ó¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥æ¥ó¥®¡¢ÌîÀ¸Åª¤ÊÆ÷¤¤¤Î¤¹¤ë¥¿ー¥ó¡¢½À¤é¤«¤¤¥æ¥¦¥ä¡¢¼Â¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊËö¤Ã»Ò¤Î¥É¥Ò¥ç¥¯¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°ã¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¤Ç¤â²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡üºÆµ¯¤ò¤«¤±¤¿Å¥½¤¯¤âÈþ¤·¤¤Ä©Àï¤ÎÆü¡¹
――ËÜºî¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢NAZE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ÂºÝ¤Ë³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌòÌ¾¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ÖNAZE¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ïÈà¤é¼«¿È¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――K-POP¶È³¦¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥ê¥µー¥Á¤Ê¤É¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃæÂ¼¡§¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢K-POP¤ÎÎò»Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ë¤ª¤±¤ëK-POPÀìÌç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥°¥ëー¥×¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿ô¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²¿ËüÊ¬¤Î°ì¡¢1%¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃç´Ö¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ®¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì´¤òÀ¼¹â¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ä¡¢Ì´¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤â¡¢·è¤·¤ÆÈÜ²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Ì´¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ´¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤¬¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤ëÍÍ¤¬²¿¤«¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ÖNAZE¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤¿Å¥½¤¯¤âÈþ¤·¤¤Ä©Àï¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¼ê¤Ë´À°®¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
